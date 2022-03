"No hay cultura de agradecimiento": aumentan adultos mayores abandonados en Zacatecas

Como ejemplo, la presidenta del voluntariado del centro asistencia relató el caso de un abuelo que trabajaba en la Ciudad de México y se trasladó a Zacatecas en busca de sus hijos, ya que necesita una intervención médica, sin embargo, no ha podido encontrarlos hasta ahora.

"Será por desesperación, por la pandemia o porque los familiares ven a la persona como una carga (...) no hay una cultura de agradecimiento hacia las personas que les dieron la vida ", expuso la mujer.

Las personas que deseen ingresar al asilo deben tener más de 65 años de edad y encontrarse solas, lo que significa que no deben tener hijos que puedan hacerse cargo de ellos.

La presidenta del asilo situado en Zacatecas resaltó al medio local NTR que durante la pandemia se acumularon 85 solicitudes de adultos mayores que esperan respuesta para poder ingresar, pero desafortunadamente no todos cumplen con los requisitos para ser aceptados.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.