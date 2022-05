"No hay delito que perseguir" por asesinato de Ángel Yael

León, Guanajuato.- Hace unas pocas horas la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, decidió liberar al elemento de la Guardia Nacional (GN) identificado como: Iván Ibarra Blanco, policía militar de la Guardia Nacional. Hace unos minutos DEBATE informó que el elemento de la Guardia Nacional no fue vinculado a proceso, esta situación fue reprobada por la Universidad de Guanajuato y familiares del hoy occiso, Ángel Yael.

Este fue el comunicado oficial que desplegó la familia de Ángel Yael, joven de 19 años que era estudiante de la facultad de Agronomía en la Universidad de Guanajuato.

La Universidad de Guanajuato, posicionada a nivel internacional como una de las 100 mejores universidades de América Latina, repudió la situación, fue el rector Luis Felipe Agripino, quien pidió a los mejores abogados de la institución que asesoren a los padres del estudiante Ángel Yael para que se obtenga justicia, tanto la comunidad académica, el circulo social y familiar de Yael no aceptan la idea de que no se le adjudique ningún cargo al elemento, a pesar de que se tiene su declaración de viva voz sobre el acto que cometio, a pesar de que se entregó y de hubo testigo, Iván Blanco fue puesto en libertad y no se le vinculó a proceso.

La institución de educación superior, la Universidad de Guanajuato, compartió a tracés de su cuenta oficial de twitter la postura oficial de los padres de Ángel Yael, este es el comunicado que dieron a conocer:

En redes sociales internautas condenan los hechos, a pesar de que hay una investigación abierta por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cierto es que el elemento ya fue puesto en libertad, será en días próximos cuando se de a conocer mayor información sobfe esta situación. Por lo pronto familiares del hoy occiso, Ángel Yael condenan la propaganda política; viajes, espectaculares y medallas que se ha colocado el Gobierno Municipal de Irapuato, así como el Estatal y también el Federal que al parecer es el más involucrado en la defensa del elemento que argumentó: "tuvo un momento de confusión y jalo el gatillo que acabaría con la vida de Ángel Yael, en próximos días se brindará mayor información sobre esta delicada situación que sacudió a la sociedad entera.