¡No hay respeto! Destrozan rostro de la Virgen en Oaxaca al intentar robarle su corona de oro

"A esta hora, se menciona otra línea, totalmente distinta en la que se habla de un accidente producto del transporte de la misma. No hubo acusaciones infundadas puesto que repetimos, desde la perspectiva del Sacerdote y de los que fuimos convocados, eso se visualizaba, ya que no hubo ninguna mención de algún accidente hasta ese momento", comentó el edil de San Juan Cacahuatepec.

Martínez Barroso subrayó que "no hubo acusaciones infundadas", dado que él y demás autoridades se limitaron a repetir la versión del sacerdote sobre el intento de robo, sin que se hubiera mencionado la posibilidad de un accidente.

No se aclaró si los ladrones sustrajeron otros objetos de valor del recinto religioso, y tampoco hay personas identificadas como sospechosas de haber cometido la agresión, que desató una fuerte indignación entre los pobladores de San Juan Cacahuatepec, quienes exigieron a las autoridades dar con los responsables.

El edil oaxaqueño incluso se quejó de que las personas no prestaban atención a las palabras del padre durante una misa realizada el día anterior, en Viernes Santo , a propósito de un llamado a "dejar la envidia".

Según dicha versión, el hecho ocurrió durante la madrugada, cuando delincuentes ingresaron a la iglesia de Cacahuatepec para robar algunos objetos de valor, entre ellos la corona de oro de la Virgen, sin embargo, al no lograr arrancarla, le provocaron fuertes daños a la figura religiosa, provocando que se le desprendiera parte del rostro.

" Destrozaron a la Virgen: trataron de robarle su corona, y al no poderla quitar, le destrozaron la cara ", informó el edil, que luego expresó su indignación condenando el hecho como un reflejo de una sociedad "destrozada" y llena de "avaricia".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.