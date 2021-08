"No hay servicios básicos, no nos damos abasto", alcalde de Poza Rica, Veracruz tras paso de Grace

Poza Rica.- Más de un día después de que el huracán 'Grace' pasó por Veracruz, el Alcalde morenista de Poza Rica, Javier Velázquez reconoció que los trabajos hechos por personal del municipio no son suficientes para volver a la normalidad.

Por lo anterior, el edil solicitó la colaboración de quienes puedan sumar a las labores de remoción de escombro de las calles y de otros espacios públicos en busca de restaurar la vida de los ciudadanos.

"Necesitamos la colaboración de todos ustedes, que nos ayuden en su calle, no nos damos abasto con todo el trabajo que hay, estamos haciendo el mejor esfuerzo pero necesitamos la colaboración de todos ustedes para hacer la limpieza de vialidades y el orden más rápido, ágil, y tengamos acceso por todos lados", dijo.

Además, Javier Velázquez informó que se mantiene en contacto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para lograr recuperar el servicio de energía en todas las regiones del municipio que fueron afectadas

Hasta el momento algunas zonas continúan sin luz, sin embargo, algunas otras ya recuperaron el servicio gracias a labores del personal que han trabado sin descanso desde que las condiciones climatológicas así lo permitieron.

Sobre esto mismo, el alcalde de Poza Rica solicitó tener precaución en caso de que cableado se encuentre derribado y esté en el suelo o fuera de su sitio, pues cabe posibilidad de un corto circuito y/o descargas eléctricas a ciudadanos.

"No hay servicios básicos, en general las colonias están afectadas, sin electricidad, ayer por lo mismo no contábamos con agua y no había ni gasolineras disponibles", agregó.

Leer más: Restablece CFE energía eléctrica al 46% de los usuarios afectados por el huracán Grace

Pero Poza Rica no fue la única ciudad con afectación es severas tras el paso del huracán 'Grace', ya que tras como Tecolutla, Papantla, Tihuatlán, Coatzintla y Nautla también fueron golpeadas severamente.

Acuden a recuperar cadáver flotando en río; era hombre dormido