No hice nada a nadie, trátenme como persona, pide el 'Marro'; lo vinculan a proceso por huachicol 

Ciudade de México.- Al ser vinculado a proceso por delincuencia organizada en su modalidad de robo de hidrocarburos a Pemex mediante tomas clandestinas, principalmente en Guanajuato, José Antonio Yepez, "El Marro", pidió un trato indistinto en el penal porque "no le ha hecho nada a nadie".

En una audiencia remota, que duró casi tres horas, el juez encontró probabilidades de que el imputado esté vinculado con ese delito debido a las declaraciones que miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima - que presuntamente encabeza el acusado - dieron a policías federales.

La audiencia fue transmitida de manera simultánea en la sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez; junto al Penal de máxima seguridad de "El Altiplano", donde está internado.

Al final de la audiencia, el acusado, de sudadera beige, audífonos y un cubrebocas que se retiraba de vez en vez, solicitó al juez de control que en ese penal tuviera un trato indistinto y que no tuviera "una máxima seguridad dentro de la máxima seguridad".

Ya que no estoy en un Cereso de mi Estado, que no se me individualice en el tiempo que dure el proceso, que no se me trate... que no se me tenga en una zona aislada, no tengo nada contra nadie. No hice nada a nadie, que se me trate como una persona, sí hice lo que hice o no lo hice es otra cosa, que no se me tenga aislado, no soy indisciplinado, si se puede señoría, es lo que quería manifestar, expuso "El Marro".