"No lo veo bien": Nuevo León regresará 4 mil vacunas Covid-19 por estar mal refrigeradas

Nuevo León.- Tras los hechos que trascendieron en los medios, se supo de 4 mil vacunas de Covid-19 que arribaron a Nuevo León y que tuvieron que ser rechazadas y regresadas por no cumplir con los estándares de calidad.

Respecto a las declaraciones oficiales del caso, el titular de la Secretaría de Salud, Manuel de la O Cavazos informó que 4 mil 680 vacunas del laboratorio Sinovac, de origen chino no se encontraban en la temperatura adecuada al momento de su arribo.

Los aspectos que rodean la llegada de las vacunas a Nuevo León dan cuenta de que el número de estas ascendió a 33 mil 480. Solo las poco más de 4 mil fueron las que se encontraron en mal estado.

O Cavazos resaltó que no se podrán aplicar las vacunas ya que el ingrediente activo habría perdido efectividad. Advirtió que podrían tener un riesgo para las personas que los habrían recibido.

Leer más: Anuncia Enrique Alfaro sedes de vacunación contra Covid-19 en Lagos de Moreno, Tepatitlán y La Barca

Cabe señalar que estás dosis estarían destinadas para adultos mayores de la zona norte del estado, sin embargo debido a la afectación que presentan se regresarán a la autoridad federal.

El funcionario también señaló que Nuevo León no es la primera que ha recibido vacunas que no cumplen con la refrigeración adecuada y aseguró que esto ha sucedido en Estados como Tamaulipas, Jalisco y Michoacan, entre otros.

Las vacunas estaban refrigeradas en 12 grados, cuando lo recomendado es 8 grados.

No hay vacunas en nuestro país y las que tenemos que se nos echen a perder, pues no lo veo bien, obviamente no es la responsabilidad de la Secretaría de Salud del Estado pero vamos a hacer todo lo posible por que no se repita esta situación, dijo.