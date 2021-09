¡No lo voy a permitir! Maestro de Michoacán QUEMA un millón de pesos de presunto soborno (VIDEO)

Michoacán.- Un millón de pesos con el que presuntamente un líder magisterial de Michoacán intentaba sobornarlo para que guardara silencio fue quemado por el maestro Álvaro Cázares García.

A través de redes sociales, el maestro y secretario de trabajos y conflictos del nivel preescolar de la expresión magisterial "Poder Bas", Álvaro Cázares García, compartió un video en el que denuncia un intento de soborno y señaló como presunto responsable a Benjamín H. G., líder magisterial.

"Hago esta denuncia pública al compañero Benjamín Hernández Gutiérrez por haber intentado sobornarme con sus compinches con dinero para que yo me guardara silencio", manifestó Álvaro Cázares.

El maestro de la Sección CVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán, y defensor de los derechos de los trabajadores de la educación, explicó que siempre han buscado que guarde silencio, y que en esta ocasión le mandaron dinero para intentar sobornarlo.

"Estos tipos siempre han querido que guardara silencio, pero como no lo han podido lograr trataron de sobornarme, pero eso no lo podemos hacer porque yo también soy trabajador del estado de Michoacán y he sufrido los embates del gobierno durante más de cuatro años. Sé lo que es no comer de repente porque no nos llega el Salario", agregó.

El maestro muestra en el video fajos de billetes de 500 pesos que introduce en un recipiente, para posteriormente mostrar cómo les prende fuego.

"Para esto es para lo que va a servir el pinche dinero que me mandó este cab...n (alude a Benjamín). Ahí está su pinche dinero cab...es mugrosos", dijo Álvaro mientras quemaba el millón de pesos.

En entrevista sobre el video, Álvaro Cázares confirmó que se trataba de más de un millón de pesos que presuntamente le hizo llegar el líder magisterial para que accediera a actos de corrupción en perjuicio del magisterio.

Asimismo, precisó que el video que salió a la luz hoy, lo grabó a inicios del año, pero para que su denuncia no se ligara al proceso electoral lo guardó.

El maestro manifestó estar cansado de las amenazas que recibe de parte del líder magisterial y gente armada.

Álvaro Cázares agregó que pese a ser consciente del riesgo que implica publicar la denuncia, asumirá lo que pase. Además, hizo responsable de cualquier cosa que le ocurra al secretario Héctor Ayala y al líder magisterial, Benjamín Hernández.