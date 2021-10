¡No me atienden! Líder de Madres Buscadoras de Sonora advierte a AMLO que comenzará huelga de hambre

México.- Cecilia Patricia Flores Armenta, presidenta de la organización Madres Buscadoras de Sonora, advirtió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que comenzará una huelga de hambre al no ser atendida por las autoridades correspondientes.

A través de su cuenta de Twitter, Patricia Flores anticipó que, dadas las circunstancias, ya que el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, Abel Galván Gallardo, no la ha atendido.

El presidente de Madres Buscadoras de Sonora informó que comenzará este lunes la manifestación pacífica a través de la huelga de hambre en las afueras de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México.

Asimismo aseguró que actualmente se encuentra desplazada, pues dentro de su trabajo para encontrar a su familiar desaparecido, ha sido amenazada.

“Presidente López Obrador el día lunes iniciaré una huelga de hambre afuera de la FGR debido a que el titular de la fiscalía de desaparecidos no me atiende soy la presidenta del colectivo madres buscadoras de Sonora y actualmente me encuentro desplazada por amenazas”, escribió Patricia en Twitter.

Madres Buscadoras de Sonora/Twitter

Amenazas en su contra

Patricia Flores fue amenazada el pasado mes de julio del 2021 a través de mensajes en Facebook y Twitter.

A pesar de que la Fiscalía General de Justicia del Estado, señaló que se trataba de un engaño por la llamada que había recibido el 28 de julio, Cecilia Flores aclaró que no se trataba de una estafa, sino de una advertencia.

Leer más: En México crecen los delitos para también la impunidad

Mientras que la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República tomaron nota del caso para esclarecer los hechos, ya pasaron tres meses desde entonces.