"No me curen, quiero morir" dijo Yatziri de 7 años antes de morir víctima de maltrato y abuso

Puebla.- Yatziri, una niña de 7 años, murió a causa del maltrato infantil y abuso sexual al que era sometida por sus propios familiares, en agosto fue internada en un hospital de Puebla por presentar fallas multiorgánica a causa de las agresiones, ella les decía a los médicos que se quería morir que no la curaran.

El pasado 21 de agosto Yatziri fue ingresa al Hospital de la Margarita del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que tenía colapsado un pulmón y hemorragias internas, en febrero había sido internada en otro nosocomio por presentar quemaduras en sus glúteos por lo que le tuvieron que hacer un injerto ya que tenía destrozado el musculo.

En el mes de abril de este mismo año había sido ingresada al mismo hospital del IMSS por presentar daños en sus intestinos, por lo que tuvo que ser operada, en ese momento ya presentaba golpes y cicatrices en todo su cuerpo.

La pequeña Yaz, como le llamaron por cariño los médicos, vivía en casa de su abuela paterna, en ese entorno era donde sufrió las agresiones físicas y sexuales, ella le contaba a los médicos que no quería que la curaran que quería morir ya que su dolor era muy grande.

El padre de Yatziri, y su nueva pareja, eran quienes tenían la guarda y custodia de ella y su hermana menor de tres años, la cual murió el mes de junio de este año de manera misteriosa.

Fue en el mes de septiembre del 2019 cuando Rafael, el padre de las niñas, inició un juicio en el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en Puebla, argumentando que la madre de sus hijas se hacía cortes en los brazos frente a las menores además presentó un video donde, supuestamente, se veía haciéndolo, sin embargo esto no fue confirmado por autoridades y a finales de ese año le entregaron la guarda y custodia.

El 26 de junio la hermana menor de Yaztiziri, de nombre Mitizi, murió, fue encontrada en su cama sin vida, de acuerdo a la necropsia que le realizaron la causa de su muerte fue por broncos aspiración mientras dormía, por lo que la Fiscalía Especializada de Investigación en Delitos de Violencia de Género y de la Mujer dio carpetazo al caso.

Tras la muerte de la pequeña Yaz el caso de su hermanita Mitzi será nuevamente abierto para investigar si realmente murió por lo antes mencionado o también fue víctima de abuso.

El pasado 26 de agosto la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a los padres de las niñas por el delito de violencia familiar y abandono de persona, el 5 de octubre fue detenida la madrastra, actualmente está prófugo un tío de la niña, quien, al parecer, era quien abusó sexualmente de ella.

Mientras que grupos y colectivos feministas piden justicia por Yaz.

"¡Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan!