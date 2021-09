"No nos cansamos de matarles gente": autodefensas de Tepalcatepec bajo el asedio del CJNG

Michoacán.- Pobladores y autodefensas de Tepalcatepec, en Michoacán, se encuentran sitiados desde hace días por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que intentaron tomar la cabecera municipal y se enfrentaron contra militares durante todo el miércoles 15 de septiembre.

Miembros del CJNG amenazaron a pobladores de Tepalcatepec, a quienes les llamaron con los teléfonos de sus familiares asesinados para presumirles el horror y advertir que las ejecuciones no se detendrán.

En audios se escucha a presuntos pistoleros del cártel de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", asegurar que han asesinado a 50 "Tepas", como llaman a los autodefensas de Tepalcatepec, y no se cansan de "matarles más gente".

"Ya tenemos 50 muertos de ustedes hijos de su put# madre y no nos cansamos de matarles más gente perro", se oye decir a uno de los sicarios.

En otro audio, los integrantes del CJNG advierten que han llegado a Tepalcatepec y tomarán el control del territorio, a cuya cabecera municipal intentaron avanzar a través de un paraje entre los límites de Jalisco y Michoacán, pero alrededor de 80 militares les salieron al paso y se enfrentaron con ellos durante todo el día.

"Llegaron las cuatro letras (CJNG) perros, puro cuatro letras. Tú Tepa vamos a ir por ti perro, a ver si muy de huevos, que aguarden parque hijo de tu put# madre, ya te vamos a ir por ti, queremos tu maceta perro", dicen los pistoleros.

La mañana del 15 de septiembre un grupo de seis autodefensas fue capturado por sicarios del Cártel Jalisco, que les quitaron la vida y luego llamaron a una mujer a través del celular de su esposo asesinado.

Foto: Cuartoscuro

Tres de las víctimas eran familiares de la mujer: su padre, su hermano y su esposo, mientras que su hijo apenas logró sobrevivir gracias a que fingió estar muerto, según el relato.

La mujer dijo a medios de comunicación que sus familiares fueron golpeados, baleados y decapitados, tras lo cual un miembro del CJNG la llamó para decirle que "un perro menos", en referencia a su marido muerto.

""Es mi esposo, mi papá, mi hermano, el único que se salvó de esto fue mi hijo porque corrió y se escondió y pues él se hizo el muerto. Él miró todo lo que les hicieron a ellos, los golpearon y les dieron balazos y les mocharon la cabeza. Me marcaron por el celular de mi marido, que pues lo mataron, que un perro menos, que no iba a tener ni un perro que le llorara", dijo.

Un video difundido en redes sociales muestra a un autodefensa resguardado mientras al fondo se escucha la lluvia de balas del CJNG, cuyos sicarios los tienen rodeados mientras buscan apoderarse de la cabecera municipal de Tecalpatepec.

El autodefensa asegura que hasta ese momento el saldo ascendía a dos militares heridos, un civil herido, cinco civiles desaparecidos. "Se presume que las familias de desaparecidos dicen que les marcaron cuando los estaban decapitando", añade, confirmando el testimonio de la mujer.

"No paran de disparar (...) no nos dejan avanzar ni nada, nos tienen rodeados, ya no sabemos qué hacer", dice el autodefensa desesperado.

Fueron cerca de 80 elementos del Ejército y la Guardia Nacional los que se enfrentaron contra los pistoleros del Cártel Jalisco Nueva Generación en el paraje a Tepalcatepec.

Leer más: "Muera la violencia que arrebata la dignidad y la esperanza": Silvano Aureoles en su último Grito

Ante la desesperante situación, los pobladores de Tepalcatepec piden al gobierno federal que envíe más refuerzos militares a la región, pues es sabido el gran poderío con el que cuenta el CJNG.