“No nos quites la posibilidad de buscar a nuestros desaparecidos”, suplica madre al narco en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, hizo un llamado a los jefes de los cárteles del narcotráfico y líderes criminales del estado para que le permitieran seguir buscando a sus hijos y otros desaparecidos.

Con gran determinación y en presencia de las fotos de sus dos hijos desaparecidos, la líder del grupo de rastreadoras se dirigió a jefes de los cárteles en Sonora para que les permitan seguir con la búsqueda de sus desaparecidos.

“Me veo en la necesidad de pedirles a ustedes los jefes de los cárteles en Sonora: (José Crispín Salazar Zamorano, líder de Los Salazar y presunto operador de Los Chapitos) Salazar y Caro Quintero (líder del Cártel de Caborca) y demás líderes de carteles que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos”.

Leer más: Lorenzo Córdova: gobierno de AMLO usa a la justicia para amedrentar adversarios

A través del mensaje que fue difundido en las redes sociales, Flores Armenta explicó que desde hace meses fue desplazada de Sonora por amenazas y se encuentra bajo en Mecanismo de Protección para los Defensores de Derechos Humanos y periodistas.

“Al desplazarme de Sonora me amarraron de pies y de manos; me quitaron la posibilidad de seguir buscando a mis hijos y a los demás desaparecidos”.

“No buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa. Tenemos la necesidad de traerlos porque buenos o malos; culpables o inocentes, son para nosotros toda nuestra vida”, añadió.

De igual forma externó con lágrimas en los ojos el dolor de las madres que sufrieron la pérdida de un hijo o hija cuyo paradero aún es desconocido.

“En el camino he encontrado muchísimas madres que sufren la ausencia de sus hijos igual que yo y tenemos la necesidad de seguir luchando”.

Imploró: “Necesito volver a mi estado, necesito a ver a mi familia, necesito volver a mi casa para buscar a mi hijo y a todos los desaparecidos”.

“Por favor te lo pedimos, te lo suplico, en el nombre de todas las madres. A ti jefe de cártel, que matas, que desapareces: No nos quites la oportunidad de regresar a nuestro desaparecido, te pedimos nos ayudes a encontrarlos, dejándonos buscarlos; a traerlos a casa sin buscar culpables o sin buscar justicia”.

Fue el 20 de octubre del 2015 cuando un grupo desapareció a Alejandro, hijo de Flores Armenta, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Mientras que en la madrugada del 4 de mayo del 2019, hombres armados se llevaron a su otro hijo Marco Antonio de 31 años de edad.

Leer más: Viajeros acusan lentitud en las casetas de peaje en Sonora y Sinaloa

La desaparición de ambos jóvenes motivó la creación del grupo de rastreadoras. Este es el colectivo más grande y con mayores resultados en el estado de Sonora. Tan solo el 4 de mayo del 2019 localizaron 500 cuerpos, 300 personas con vida y ubicaron 300 fosas clandestinas.