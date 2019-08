No podría arrepentirme: era su vida o la mía

Elías está del lado de los no arrepentidos. Es uno de los 2037 hombres internados en el penal de Aguaruto, en la capital sinaloense. No piensa en pedir perdón ni en tomarse tiempo para rezar: no le queda.

En 1999 vivió lo que considera uno de los momentos más desgarradores de su vida y de la de su familia: se dedicaba al narcotráfico en el norte del país, hasta que fue «levantando» por una organización criminal.

No solo él, su esposa, sus hermanos y otras dos personas que lo acompañaban también fueron privados de su libertad.

La reacción de este hombre fue asesinar, y ahí comenzó el tormento que lo tiene recluido tras enormes muros, también en la tristeza y en el hartazgo, que le pesan por los más de 19 años que lleva en prisión.

Salir del penal de Aguaruto todavía es una incógnita, puesto que debe cumplir con cargos en la primera ciudad que lo vio ser privado de su libertad y de la vida como la conocía hasta entonces.

Elías, con alrededor de 48 años, recibió a EL DEBATE dentro del centro penitenciario, pero en la sala de juntas de dirección, porque no se tuvo acceso al área de hombres en dicho penal.

Su nombre es un seudónimo. Solo así acepta narrar su historia. Llegó como salido de una oficina: ropa limpia, zapatos pulcros, peinado y portando una carpeta.

Del día que lo detuvieron quiere hablar poco, dice que fue sumamente torturado, y busca dejarlo en el pasado. Él atribuye su crimen a una reacción que no pensó, pero las consecuencias las acepta, como si por sus venas la sangre se hubiera congelado.

«No puedo arrepentirme, del pasado no. Hay cosas malas. Yo le quité la vida a alguien, no puedo decir me arrepiento o no, porque él me la hubiera quitado a mí; no puedo decir si me arrepiento o no, porque busqué por mi vida. Entonces, en esos casos, pienso que no puedo arrepentirme; pienso más que tengo algo positivo de esa vida, y el castigo que me hayan impuesto yo lo estoy pagando», dijo sin titubear.

Motor de vida tras las rejas

Y lo positivo de esa vida han sido sus hijos. Tiene nueve en total, que nacieron antes, durante y después de ser recluido. Pero es también por sus hijos que Elías descubrió la burocracia penitenciara en el país.

Pasó por más de tres cárceles federales antes de llegar a Sinaloa, y tuvo que estudiar leyes, con el apoyo de reos licenciados, para buscar derechos y amparos que lo pudieran trasladar hasta Aguaruto, donde sabía que podía estar más cerca de su familia... y lo logró.

«Es muy burocrático el proceso legal. El sistema está muy... no sé en qué consiste, no puedo culpar a nadie, es un sistema, pero tarda muchos años. Si mi caso lo hubiera visto alguien bien como debe de ser..., ¿por qué?, porque existe una detención ilegal. Me “levantaron”, me torturaron, me hicieron firmar documentos, tuve que firmar todo, y eso los jueces no lo vieron».

Hablar de su familia es lo único que derrumba su postura firme y de frente ante el delito cometido.

Sus hijos se han convertido en el motor de su vida, pero también su madre, que ha tenido que sobrellevar el calvario desde hace veinte años, no solo de tenerlo a él preso, sino de haber perdido a otro de sus hijos asesinado, quien también estaba en prisión.

Por eso, Elías dice no tener tiempo para Dios, pero aseguró que su madre sí, y es quien reza por él.

Ahora los encuentros con su familia son muy cercanos. Ha comprobado que estar en el penal de Aguaruto es mejor que cualquier cárcel federal: «Es una experiencia muy diferente, el régimen en los penales federales es totalmente diferente, más disciplinario, más encerrado; te privan de muchas cosas, la lejanía con la familia, y aquí no, aquí gracias a Dios tengo a mi familia aquí cerca, entonces la verdad puedo decir que es una libertad para mí, porque vengo de centros federales, puedo decir que nada más porque me encierran las paredes estas, me manejo en mi taller, me manejo en derechos humanos, ando de un lado para otros, todo mi día está ocupado, y jueves, sábados y domingos, que son mis días de visita, viene mi familia».

La reinserción social en Aguaruto le ha permitido iniciar su taller de zapatos para generar recursos que puedan ayudarlo; pero también fue nombrado encargado de módulo con derechos humanos, donde debe velar por las necesidades de sus compañeros, y eso lo motiva suficiente. Está convencido de que puede hacer lo que por él nadie hizo antes en los centros federales.

El castigo bajo la burocracia

Ante la vida expuesta de Elías, Martín Gabriel Barrón Cruz, doctor en ciencias penales y política criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, señaló en entrevista para EL DEBATE que la burocracia penitenciaria es un problema real que afecta sobre todo a los presos procesados, porque están en el limbo.

Una afectación que —dijo— ha venido incrementando año con año, puesto que los juicios son demasiado lentos.

Lo anterior a pesar de que la Constitución de México establece que una persona debe ser sentenciada por lo menos en dos años. Recordó el caso de Rafael Caro Quintero, al que se le dictó sentencia luego de 25 años en prisión, y, finalmente, este se había pasado con tres meses: «Esa es la parte ridícula del sistema, tanto de administración, de justicia, como del sistema penitenciario. ¿Por qué razón? Porque no existe nada en la ley que obligue, a pesar de que está en la Constitución, que obligue a los jueces a terminar el juicio de una persona, porque esto también se debe a la alineación a los ministerios públicos, a que mucha gente no tiene abogados defensores», detalló.

Justicia penal

El experto, certificado como docente en el proceso penal acusatorio de capacitación especializada en Institutos y Academias de Formación Policial, Secretarías de Seguridad Pública, Procuradurías y Tribunales de Justicia, señaló que frenar la burocracia por la cual atraviesan las cárceles mexicanas corresponde al Poder Judicial, que es de autonomía independiente.

Detalló que el propio Poder Judicial tiene que poner sus reglas, pero los códigos de procedimientos penales tienen sus estipulaciones: «No es que el sistema no funcione, el sistema tiene unas reglas perfectamente establecidas, pero, tanto los ministerios públicos y el Poder Judicial no están haciendo su trabajo».

Ante ello, destacó que, a pesar de que hace diez años el sistema acusatorio se cambió, estableciendo que los juicios deberían ser más rápidos, en la realidad lo que se está practicando es el mismo sistema viejo inquisitivo, dijo el también autor y coautor de libros y conferencista.

Barrón Cruz lamentó la labor de los abogados de oficio, que —indicó— mucho tienen que ver en esta burocracia, y sentenció que su trabajo es en la mayoría de los casos una simulación: «Si tú no tienes para pagar un abogado, te van a nombrar un abogado defensor de oficio, y al defensor de oficio no le interesa tu caso, es un caso más, un número más. Yo los he visto, desafortunadamente, a los defensores de oficio que ni siquiera conocen el expediente. Entonces, imagínate qué van a defenderte en un juicio, nada», sentenció.

Al respecto, el experto consideró que todo lo anterior abona para que los penales estatales y federales sean reprobados en materia de derechos humanos y para que dentro se creen grupos que se identifican, volviéndose quienes ejercen el poder: «Y eso no solamente es en Sinaloa, es en Chihuahua, Tamaulipas y en cualquier parte del país. Y entonces aquí es donde se da precisamente la vulneración de los derechos humanos».

También atribuyó la baja calificación en derechos humanos a la omisión de las autoridades, pero de alto rango, a tomadores de decisiones económicas y de políticas públicas. Un ejemplo claro —afirmó— es que los directores en penales tienen documentos donde solicitan a la autoridad ampliación de sus espacios para evitar hacinamiento, pero no obtienen respuestas.

Arrepentimiento y reparación para las víctimas

El arrepentimiento es y ha sido de manera implícita y explícita uno de los criterios para poder dar beneficios de preliberación, señaló Aurelio Coronado, psicólogo forense del Consejo Certificador en Psicología Forense en México en entrevista para EL DEBATE.

Explicó que quienes trabajan en el área por lo regular están valorando a las personas para que cuando lleguen a un cierto punto, cuando la ley lo permita, puedan llevar su pena fuera de prisión, a lo mejor yendo a firmar o con otras opciones: «Lo que sucede es que el arrepentimiento se vuelve el foco de todo el sistema penitenciario. Luego se piensa que la prisión es un castigo que va a hacer que la gente se arrepienta, sí, pero el problema del castigo es que no se está pensando en la acción, sino cómo liberarse del castigo», precisó.

Agregó que el arrepentimiento es un proceso psicológico que aunque sí puede llevar al cambio en la conducta no necesariamente es el único, más bien es un criterio moral que se tiene porque la prisión se ve como un castigo del Estado impuesto a alguien que ha roto las normas: «Lo que se nos está olvidando es que el arrepentimiento no es útil si no está llevando a una reparación de daño para las víctimas», explicó.