"No quiero mártires": Obispo Sigifredo Noriega reporta retenes criminales entre Jalisco y Zacatecas

Guadalajara, Jalisco.- La inseguridad a la que se han sido víctimas los líderes religiosos en el estado de Chihuahua no es exclusiva del norte del país. En los límites de los estados de Zacatecas y Jalisco también imperan los retenes que instalan civiles armados con el afán de controlar las entradas y salidas en 'sus territorios'.

El obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, ha sido testigo de los filtros que los grupos armados mantienen en la frontera con el vecino estado de Jalisco. Esta zona ha sido peleada tanto por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como por el Cartel de Sinaloa quienes buscan apoderarse de 'la plaza'.

Este viernes, el líder religioso confesó a la prensa que durante una gira que realizó en comunidades vecinas de Jalisco que fue testigo de los retenes que instalan grupos criminales en el tramo carretero que une a Huejuquilla y a Temzompa.

"Ellos estaban haciendo lo suyo pues, no dejando pasar a otros grupos, me llamó la atención porque es la primera vez que me toca en vivo, un suceso como ese”, relató.

Tras ser detenido el vehículo en el que él circulaba los hombres que portaban armas cortas y largas le pidieron identificarse, acción a la que tuvo que acceder, diciendo que era el obispo de Zacatecas y justificando su cruce por la zona debido a que se encontraba realizando acciones de evangelización.

Te recomendamos leer:

Tras constatar las palabras del jerarca, los sujetos armados le cedieron el paso al Obispo, quien se dijo sorprendido por el tamaño del operativo. Añade, "lo que me llamó la atención es que no era ni Guardia Nacional ni Ejército, eran personas de... de... de uno de los grupos delictivos".

A otros líderes religiosos que necesitarán seguir cruzando la línea divisoria entre Zacatecas y Jalisco, el obispo les sugiere incrementar las precauciones durante los traslados a las comunidades que tienen a cargo ya que dijo "no hay ninguna protección en especial" por parte de las autoridades.

"Es cuando más te necesita la gente que estés cerca pero también pon tus medidas adecuadas para que puedas servir mejor, yo no quiero mártires”, exclamó en referencia a los dos sacerdotes asesinados en Urique, Chihuahua, al brindar auxilio a un hombre herido y también por el sacerdote franciscano Juan Orozco que en junio del 2021 falleció al quedar en fuego cruzado en la frontera entre Zacatecas y Durango.

Tras darse a conocer el testimonio del Obispo Sigifredo Noriega, el presidente de la comisión de Seguridad Pública del Congreso de Zacatecas, Juan Mendoza, emitió envió un mensaje brindándole su apoyo en el que declaró "manifestamos nuestra solidaridad al obispo, en este hecho lamentable”.

(Con información de Canal 15 Fresnillo)