"No quiero que lloren": Joven se quita la vida en su casa en Puebla

Huejotzingo.- Un joven de 22 años decidió quitarse la vida ahorcándose al interior de su vivienda ubicada en el municipio de Huejotzingo, en Puebla.

Según reportes de las autoridades, el cuerpo del joven, identificado como Manuel "I", fue hallado alrededor de las 11:00 horas del pasado jueves 18 de diciembre en un domicilio situado en el cruce entre las calles Agua Santa y La Piedad, en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco.

Fue encontrado por sus propios familiares, que dieron aviso a la Policía Municipal de Huezotzingo.

Al lugar llegaron los elementos y paramédicos, que confirmaron que el joven se encontraba sin vida. Su muerte fue causada por asfixia mecánica, señalaron reportes preliminares.

El área fue acordonada en tanto llegaban elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar las primeras indagaciones.

Luego del suicidio, el joven fue identifiado en redes sociales como Manuel "I", y trascendió que un día antes de quitarse la vida había estado realizando publicaciones alusivas al hecho en su cuenta de Facebook.

Fueron al menos cuatro publicaciones donde Manuel aludió al acto que estaba a punto de hacer. En una escribió: "Solo kiero dorrmir para siempre y hoy lo veran se los prometo (sic)".

Mañana k me encuentre no kiero k lloren no kiero lagrimas falsas (sic)", escribió en otra.