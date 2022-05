No se puede enfrentar a los delincuentes con abrazos: Enrique Alfaro, durante su visita a Michoacán

Para Enrique Alfaro, esto no tiene sentido, ya que en todas partes de México los cárteles, al enfrentarse a las Fuerzas Armadas de México, no tienen piedad y terminan con la vida de los soldados o elementos de la Guardia Nacional o de la Marina. Informó que ayer en Jalisco tres elementos durante sus funciones fueron asesinados.

“La manera de enfrentar a la delincuencia es de muchos frentes y por supuesto que no se puede enfrentar a los delincuentes con abrazos, eso no es un camino que nosotros compartimos”, dijo el día de hoy en Morelia, durante una entrevista después de haber firmado un «Convenio de Seguridad» con el Gobierno de Michoacán.

Morelia, Michoacán.- El crimen organizado en Jalisco está presente en muchos rincones del estado, en Michoacán hace unos días las fuerzas militares fueron correatadas por delincuentes, el presidente de México continúa con su política de abrazos y no balazos ante estas situaciones, pero el gobernador de Jalisco ha dejado claro que esa no es su visión para la política de seguridad en su estado.

Eliza Flores Reportera Web

