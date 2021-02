No tenemos facultad para sancionar escuelas.- Ssa

Ciudad de México.-El director General de Promoción de La Salud, Ricardo Cortes Alcalá, aclaró que la Secretaría de Salud no puede sancionar a las escuelas que regresen a clases presenciales y que en caso de presentar un brote de Covid-19, solo podrían intervenir para ayudar a controlar la epidemia.

Nosotros no tenemos facultad alguna para sancionar escuelas”, declaró el doctor Cortes Alcalá durante la conferencia de salud, celebrada este miércoles 24 de febrero en Palacio Nacional.

“Lo que podernos hacer es atender el brote, ver a las personas enfermas a través del Sistema Nacional de Salud, del sistema de vigilancia epidemiológica”, añadió.

Cortes Alcalá recordó la salud es un tema que compete a la sociedad por la corresponsabilidad que existe para evitar la propagación de virus respiratorio. También aseveró que es mejor esperar a que las condiciones sean adecuadas para reanudar clases para proteger a la comunidad educativa.

“Si las condiciones no son las idóneas para retornar a cierta actividad, debemos de entender que lo mejor es no hacerlo y es lo mejor. Hablando de este tema en particular, sobre escuelas, es lo mejor para toda la comunidad educativa, empezado por todo el personal docente seguido de las y los alumnos y también sus familias”, dijo.

“No existe ninguna sanción, pero la responsabilidad que se tiene al no seguir las recomendaciones…, de esperar a que las condiciones epidémicas sean más favorables para dar un inicio a las actividades escolares, pueden tener consecuencias a la salud de las personas que acudan a esa escuela”, añadió

Protocolos de prevención

Respecto al retorno seguro a las escuelas, el funcionario de salud aseguró que se está trabajando de cerca con la secretaria de salud para diseñar los protocolos de prevención sanitaria en los planteles educativos.

El director de prevención adelantó que los planteles educativos deberán crear comités de padres de familia y autoridades escolares para prepararse ante un eventual regreso a las clases presenciales.

De igual forma, el doctor Cortes Alcalá recordó que en la página de cornavirus.gob.mx se puede consulta los lineamientos para mantener limpios los espacios abiertos y cerrados. Añadió que las autoridades escolares y sanitarias deben de mantener comunicación para controlar los brotes de covid-19 en cuanto aparezca.

Explicó que se pueden replicar las medidas de prevención de influenza en el caso de coronavirus. Es decir, cuando se detecte un alumno con síntomas se le regresará a su casa; pero si varios estudiantes del mismo salón se enferman, se tendría que cerrar el grupo para evitar una dispersión del virus.