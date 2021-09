Ciudad de México.- Sin daños graves es como México se encuentra al momento, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que en el sur del país se registrara un sismo de 7.1 y una réplica de 5.2 las cuales fueron perceptibles en parte del Centro y Occidente de la República Mexicana.

Mediante un video de apenas un minuto con 32 segundos, el mandatario federal señaló que ha recibido información preliminar de altos mandos de la SEDENA así como gobernadores de los estados de Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México, Puebla y Morelos, en donde hasta el momento todo ha quedado en leves daños estructurales.

"Les informo sobre el temblor: el epicentro en efecto se registró en Acapulco, en Guerrero. Afortunadamente no hay daños mayores en ese estado: piedras, caída de bardas. Lo mismo en Morelos. No hay daños en Oaxaca, no hay daños en Puebla, no hay daños graves en la Ciudad de México", señaló López Obrador.

El morenista señaló que la información que hasta el momento le ha entregado el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) es que "no hay daños graves", esto luego de que los militares hayan realizado una revisión en torno a sus respectivos cuarteles.

VIDEO. Así se vivió el fuerte sismo de 7.1 grados en la CDMX

El reporte preliminar que esta noche dio AMLO también estuvo conformado por los reportes preliminares que dieron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; el de Guerrero, Héctor Astudillo Flores; y con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

"Es el mismo reporte: afortunadamente no tenemos hasta ahora ninguna información sobre pérdida de vidas humanas, eso es lo que puedo informarles", concluyó.

Instantes después, el gobernador de Guerrero, informó en televisión nacional que lamentablemente se registró una persona fallecida en Coyuca de Benítez, debido a la caída de un poste, siendo esta la primera víctima del sismo de este 7 de septiembre del 2021.