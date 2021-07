"No tengo aspiraciones presidenciales" asegura Silvano Aureoles durante gira por Estados Unidos

Washington, Estados Unidos.- Silvano Aureoles Conejo rechazo tener aspiraciones de convertirse en el próximo presidente de México durante la reciente gira que realizó por Estados Unidos.

“Aspiraciones presidenciales, ¡no! Quiero terminar mi compromiso enfrente del gobierno que se termina el 30 de septiembre”, dijo el gobernador de Michoacán al periodista Gustau Alegret, en el programa Cuestión de Poder, durante su visita a Washington DC.

El perredista acudió desde el pasado viernes a la Unión Americana a denunciar ante instancias internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la 'narcoelección' que se llevó a cabo el pasado 6 de junio, acción que ha dicho se podría repetir en 2024 cuando se elegirá al próximo presidente de México.

Silvano Aureoles ha señalado que además de que grupos del crimen organizado hayan obligado a los votantes de Michoacán a emitir su sufragio al candidato de MORENA, Alfredo Ramírez Bedolla, este delito electoral se replicó en otros estados de México en los que el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también ganó.

Explicó.

Al ser cuestionado sobre si su lucha tendría intenciones políticas encaminadas a ser uno de los candidatos a Presidente de la República Mexicana, el perredista dijo que no, que su lucha, mediante su Cruzada por la Legalidad y la Paz de Michoacán y México, es únicamente para que la población tenga completa libertad en elegir a sus gobernantes.

"Voy a seguir defendiendo la causa de la libertad ciudadana, el derecho de los mexicanos a poder votar y ser votados, y que México no se convierta en un narcoestado"

Añadió Aureoles Conejo.

Tras concluir su gira por Estados Unidos, el gobernador de Michoacán dijo que también planea realizar una próxima visita a países de Europa en donde también expondrá la situación de inseguridad que se vive en México, mientras que AMLO mantiene una posición de pasividad.

“Ha instruido a las fuerzas armadas que no actúen, propongo que se cambie la estrategia y se combata el crimen organizado y la violencia... sin embargo, la parte la parte que a mi me toca como Estado creo que la he hecho y la hemos hecho bastante bien”