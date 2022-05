"No vamos a estar bolseando", AMLO instruirá revisión de nueva norma de verificación vehicular en México

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró desconocer la nueva norma de verificación vehicular publicada por la Secretaría de Economía (SE) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

No obstante, dejó en claro que su gobierno no desplegará acción alguna que suponga un perjuicio para los sectores menos favorecidos y, por ende, que perjudique a la economía popular del territorio nacional.

En días pasados, la Secretaría de Economía, encabezada por Tatiana Clouthier Carrillo, publicó en el medio oficial de la república mexicana la Norma Oficial Mexicana NOM 236-SE-2021, la cual establece que los automóviles de uso particular tendrán que someterse a una revisión de sus condiciones físico-mecánicas para poder circular en el territorio mexicano, ello siempre y cuando la unidad vehicular tenga 4 o más años de antigüedad.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador, tras señalar que desconoce la nueva norma, hizo hincapié en que se revisará la nueva disposición publicada por la SE, asegurando que su gobierno no estará "bolseando" a la ciudadanía.

"Se va a revisar, no vamos a estar bolseando a la gente, pero esa era la mentalidad que prevalecía y no se ha ido todavía, es que son procesos de cambio y transición", apuntó.

El actual titular del Poder Ejecutivo Federal no dejó de aprovechar la ocasión para criticar que en sexenios pasados las secretarías de Estado hacían lo que querían, razón por la cual había un desorden entre las diferentes dependencias federales.

No obstante, sostuvo que el gobierno de la Cuarta Transformación busca transformar y alejarse por completo del modelo neoliberal impuesto por los políticos de derecha en las últimas décadas.

“Lleva tiempo establecer esta nueva forma de gobierno, pero tenemos que sensibilizar a los servidores públicos porque ellos dicen 'hay un acuerdo, así está la norma y ya' y consideran que las personas son una variable que no cuenta y no importa la vida de los seres humanos", expuso.

De acuerdo a la NOM 236-SE-2021, todos los vehículos que pesen menos de 3 mil 857 kilogramos, no importando su procedencia, tendrán que someterse al proceso de verificación, por lo que de no cumplir con las condiciones fisicomecánicas fijadas en la publicación de la SE no podrán circular en el territorio nacional. Esta nueva norma entrará en vigor a partir del próximo mes de abril de este 2022.