¡Noooo!, Cinépolis y Cinemex al borde del cierre total en todo México

México.- Desde el inicio de la pandemia los cines de México tuvieron que cerrar sus puertas, Cinemex y Cinépolis han cerrado algunas de sus complejos de manera definitiva, se cree que eso pase en todo el país, siendo esto una noticia triste par todos aquellos que amaban ir a ver películas solos y/o acompañados.

Cinemex ha comenzado con el cierre temporal de sus cines en Durango, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, León y Puebla, en este último lugar la empresa emitió un comunicado oficial donde avisaban que cerrarán de manera temporal los 12 complejos en dicho estado a causa del Covid-19, pero el link ya no está disponible.

Cinépolis, otra cadena de cines del país, cerró sus puertas en varios complejos de la Ciudad de México, León, Toluca, Durango y Querétaro, se desconoce si es definitivo o temporal.

Mientras que la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), dio a conocer que esta es la peor crisis a la que se ha tenido que enfrentar la industria cinematográfica, y si se sigue llevando a cabo estas medicas (cerrar los cines), habrá un cierre total en todo el país.

Por medio de Twitter Canacine dio a conocer que está científicamente comprobado que los lugares cerrados donde hay más posibilidad de contagio es en aquellos donde se habla, grita y canta, acciones que no suceden en los cines, motivo por lo cual deberían de estar abiertos.

El estudio que presenta canacine es el “What settings have been linked to SARS-CoV-2 transmission clusters?”, el cual analiza 200 casos de contagios y ninguno de ellos fue dentro de un cine.

Del 2019 al 2020 los ingresos de taquilla en los cines mexicanos cayeron en un 80%, muchos quisieron abrir poniendo películas de antaño para incitar a la gente a volver pero dicha campaña no les sirvió, pero tampoco pueden poner nuevos estrenos ya que los productores han decidido darlos por las plataformas de streaming que han ganado más popularidad en esta época de pandemia.