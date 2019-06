Norberto Ronquillo fue estrangulado, revela necropsia

CDMX.- Ernestina Godoy, titular de la Procuraduría de la Ciudad de México, informó que Norberto Ronquillo, el estudiante que había sido secuestrado al salir de la Universidad del Pedregal, murió por estrangulamiento por asfixia.

Así mismo señaló que probablmente esa misma noche pudo haber sido asesinado, es decir, estrangulado.

“Por el estado en descomposición que tiene (el cuerpo), podemos estar hablando de que probablemente esa misma noche (fue asesinado)”, reveló Ernestina Godoy.

En rueda de prensa, se informó que la noche del domingo se recibió una llamada anónima al 911 con la ubicación de Norberto, en un paraje en la zona serrana de Xochimilco.

Ernestina Godoy. Foto: Cuartoscuro.

“Inmediatamente se acude al lugar y se localiza el cadáver en una bolsa. Fue reconocido por la ropa al filo de la madrugada”.

Godoy enfatizó que cuentan con líneas de investigación “bastante sólidas” para ubicar a los responsables del secuestro y asesinato del estudiante de Mercadotecnia, originario de Chihuahua.

“Estas líneas las vamos a continuar llevando con la Federación, con la Seido y la coordinación antisecuestro, para que nos lleven a ubicar de manera muy clara a los responsables”, destacó.

Familiares de Norberto se abrazan y lloran durante la misa que le realizaron en despedida. Foto: Cuartoscuro.

Todo comenzó cuando el pasado miércoles 5 de junio a las 00:41 horas un familiar de Norberto se presenta hacer la denuncia, pero 14 minutos después “el mismo denunciante solicita no intervenir”.

Y a pesar de que existen varias quejas sobre la falta de movilización para localizar al joven estudiante, la Procuraduría si actuó.

Un par de días después, la familia del joven y el rector de la universidad Armando Martínez se reunieron con la procuradora: “No nos detuvo el hecho que la familia decidiera que la negociación la iban a hacer ellos, eso no impidió que se activara el protocolo Antisecuestros”, enfatizó Godoy.

Amigos y compañeros de Norberto acuden a una misa en la explanada de la Universidad del Pedregal. Foto: Cuartoscuro.

Tras las declaraciones de varios amigos de Norberto y algunos estudiantes se descartó que el joven haya sido amenazado en días pasados a su desaparición.

A las 9 de la mañana, el cuerpo del estudiante llegó al Instituto de Ciencias Forenses para la necropsia. Por la tarde, Norelia Hernández, madre de Norberto, acudió a recibir los restos de su hijo.

Detalló que los restos del estudiante serán trasladados mañana a Chihuahua, su estado natal, donde se llevará a cabo otra ceremonia luctuosa.

“En un momento desfallecí, venía a recoger el certificado de su licenciatura y ahora me llevo uno de defunción y no se vale. No no tengo rencores, solo quiero que se haga justicia por esos más ‘Norbertos’ que no debe de haber, las autoridades tendrán que hacer su trabajo y nosotros exigirles que lo hagan bien y el temor es que esas personas vuelvan cometer el mismo ilícito con tu hijo”