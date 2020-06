Normalistas de Michoacán realizan manifestación

Morelia, Mihoacán. - Miembros de la Organización de Normalistas Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM), realizaron una manifestación en las calles de Morelia, tal como lo habrían advertido los jóvenes protestantes desde el día de ayer.

Los manifestantes exigen a las autoridades estatales para realizar mesas de negociación para llegar a acuerdos sobre la nueva modificación de la convocatoria para la Normal.

Las protestas se dividieron en dos, una tuvo punto de encuentro la zona al monumento a Lázaro Cárdenas y la segunda en la avenida Nocupétaro, para llegar a Palacio de Gobierno; tal como lo advirtieron desde el día domingo de ayer.

Luego de no tener una respuesta diferente por parte de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), en torno a las planteadas en la convocatoria para los miembros de nuevo ingreso para las normales de Michoacán, los manifestantes decidieron reanudar las protestas con el objetivo de que haya un cambio en la disminución de el número de lugares para inscripción.

��Mantenemos en Morelia un dispositivo de vigilancia ante una manifestación de personas que se encuentran congregadas en el monumento a Lázaro Cárdenas. Sigue las indicaciones de los agentes de Tránsito y Movilidad.����‍♂️ pic.twitter.com/gRZLfdOqc3 — SSP MICHOACÁN (@MICHOACANSSP) June 15, 2020

Los miembros de la ONOEM señalan que hasta el momento no han obtenido respuesta por parte de Héctor Ayala, encargado del despacho de la SEE, ni del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Francisco Sánchez Alfonso para que se realice una reunión en conjunto de las autoridades federales, que establezcan acuerdos que beneficien a la ONOEM, según los medios locales.

De acuerdo a otras publicaciones, Sánchez Alfonso señaló que las puertas no están cerradas, y que están en disposición de atender a los jóvenes, señaló el funcionario, sin embargo también ha señalado que la decisión de las modificaciones de la convocatoria le corresponden a la SEE y no a los estudiantes por lo que los exhortó la invitación a respetar la decisión, de acuerdo a los diarios locales.

Los jóvenes señalan que mantendrán bloqueada la Avenida Madero con el objetivo de que los funcionarios atiendan sus demandas y puedan organizar la mesa de negociación, así mismo resaltan que las movilizaciones se realizarán durante toda la semana, de acuerdo a los videos que circulan en las redes.