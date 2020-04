Normalistas de Michoacán rechazan convocatoria de ingreso

Michoacán. - La Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM) rechazó la convocatoria de ingreso que publicó el día de ayer la Secretaria de Educación del Estado (SSE), señalan que lo creen 'oportunista' ante la situación del Covid-19.

En redes sociales la ONOEM, compartió un comunicado en donde manifiestan las inconformidades que presentan ante la públicación de la convocatoria de ingreso y las modificaciones que le hicieron.

"¡Rechazo a la convocatoria emitida por SEE y a su principal actor enemigo del normalismo Héctor Ayala Morales!" escribieron junto al comunicado en redes sociales oficiales de la ONOEM.

Héctor Ayala Morales es el titular de la Secretaria de Educación del Estado de Michoacán.

En el texto posteado en Internet, la Organización, comenta que la SEE, 'arremete contra la educación pública', pues han públicado la convocatoria para el ingreso durante el periodo de cuarentena por la emergencia sanitaria que vive el país ante el Covid-19.

También señalan que ellos no fueron consultados, ni tampoco habría un consenso o consentimiento de parte de la ONOEM. Además señalaron una reducción de matriculas por licenciaturas especificas, tales como:

En reunión con el Comité de Educación, acordamos entregar material didáctico impreso a las comunidades apartadas y a quienes no tengan acceso a internet, para así garantizar que nuestros niños y jóvenes tengan continuidad en sus procesos de aprendizaje sin exponerlos al #COVID19. pic.twitter.com/wSge0wbllS — Silvano Aureoles (@Silvano_A) April 22, 2020

Licencuatura en Educación Preescolar (Morelia) se redujeron 5 espacios, se ofertan 115 en comparación de los 120 el año pasado.

Licenciatura en Educación Preescolar (Arteaga, Michoacán) reducción de 12 espacios, el año pasado se ofertaron 127 y hoy solo 115.

Licenciatura en Educación Física ( Morelia) reducción de 34 espacios, se orfertan solo 90, mientras que el año pasado había disponibles 124.

Licenciatura en Educación Especial (Morelia, BCENUF) reducción de 15 espacios, el años pasado de ofertaron 30, este año solo hay 15 disponibles.





La ONOEM, mencioná en su comunicado que rechaza la reducción de matriculas y la modificación de las licenciaturas de las escuelas normales 'sabemos que es una estrategia más de la oligarquia para acabar con la educación pública" se lee en el texto.

Asimismo, solicitan a las personas 'conscientes' que no compartan las convocatorias que publicó la SEE, ya que eso solo apoya a que se privatice la educación y se cierren las escuelas Normales.

Intégrate a la capacitación virtual de Google for Education. ����‍��



Hoy, está dirigida a preescolar y primaria bajo registro en: ��https://t.co/QOZFi7XxHv



Les compartimos la liga de acceso al Webbinar:��https://t.co/XRiLMOtIRW — Héctor Ayala Morales (@HectorAyala84) April 23, 2020

También resaltan que las convocatorias no serán legales hasta que las autoridades no atiendan las necesidades prioritarias del pueblo y no 'los intereses de la cúpula del poder', resalta la ONOEM, en el texto.

De acuerdo a la revisión de las convocatorias publicadas en la sección de la Convocatorias Anuales de el portal web de la Secretaria de Educación del Estado de Michoacán http://www.educacion.michoacan.gob.mx/, se puede comprobar que las cifras mencionadas en el comunicado, son reales.

Cabe resaltar que todos los procedimientos señalados para participar en la convocatoria de ingreso para las diferentes licenciaturas en educación, tienen como fecha de inicio para realizar los pasos el 1 al 30 de Junio.

Te puede interesar:

Virólogo ganador del Premio Nobel asegura que coronavirus fue creado

Queda restringido el acceso a Mazatlán a personas con síntomas Covid-19

Asimismo, en la parte baja de la convocatoria, señala que estas fechas pueden ser modificadas dependiendo de la situación que atraviece el país ante la contingencia por el Covid-19 y queda al tanto de las recomendaciones de las autoridades correspondientes.