Normalistas despojan de camión a chofer frente a Policías de Morelia y estos no lo impiden

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, ha señalado que no se dejará chantajear por los jóvenes estudiantes y que la convocatoria de ingreso a las escuelas formadoras de maestros no cambiará. Por su parte, el titular de la Secretaría de Gobierno ha señalado que el día del examen habrá un dispositivo de seguridad para que los normalistas no impidan la aplicación del examen .

La exigencia de los normalistas es que no se aplique el examen CENEVAL a los alumnos de nuevo ingreso, ya que consideran que las empresas privadas no deben de interferir en los procesos de admisión de las escuelas públicas.

Morelia, Michoacán.- Estudiantes « normalistas » secuestraron un camión frente a tres Policías de Morelia quienes no acutaron para impedir el despojo de la unidad , los ciudadanos cuestionan ¿por qué no hacen nada?. Estos hechos ocurrieron durante la manifestación que se llevó a cabo hoy en Morelia, a la altura de la colonia Xangari.

Eliza Flores Reportera Web

Me conocen como Eliza Flores, soy egresada de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde pequeña tuve la curiosidad de trabajar para revistas de divulgación científica. Comencé con la fotografía durante el 2020, lo que me llevó a formar parte de un medio local llamado Changoonga.com, donde me desarrolle como fotoperiodista y participe como co conductora en la radio a través del 91.5 FM. Desde el 5 de abril del 2022 ingresé a laborar para El Debate, desempeñando el puesto de Reportera Web, cubriendo el estado de Michoacán.