"Nosotros lo que pedimos es muy puntual": Hermana de la activista Cecilia Monzón pide justicia

Publa.- Helena Monzón, hermana de la activista asesinada Cecilia Monzón, con ciudadanía mexicana y española, exigió este martes justicia para que el caso no quede impune y que se pueda dar con los responsables que la mataron a tiros el sábado pasado.



“Nosotros lo que pedimos es muy puntual: que el asesinato de mi hermana no quede impune, que se haga justicia y se encuentre a los asesinos materiales e intelectuales de este inadmisible asesinato", manifestó Helena en una rueda de prensa en el central estado mexicano de Puebla, donde ocurrió el crimen.



La hermana de la abogada, quien era defensora de los derechos humanos, refirió que el abogado Aharehel Pérez Lavin ha dado seguimiento al caso para verificar las líneas de investigación y avances.



Monzón murió el pasado sábado cuando su automóvil fue tiroteado por dos sicarios que la abordaron en motocicleta mientras circulaba por San Pedro Cholula, localidad del estado de Puebla, en la región central del país.



Helena llegó de España a Puebla para despedir a su hermana y poder informarle a los medios de comunicación la situación de la familia y el caso.



"También solicitamos que se cuide el debido proceso, evitando filtraciones que obstaculicen la investigación. Todo este proceso debe hacerse apegado a derecho de manera transparente y puntual, con plena apertura para que nuestra familia esté informada", exigió Helena Monzón.



La hermana agradeció a colectivos, a mujeres activistas y feministas que están apoyando la causa de pedir justicia.



El asesinato de la mujer ha despertado protestas de mujeres y la condena del Gobierno español y el Consejo de la Abogacía Catalana.



Helena expresó que ha confiado en las autoridades durante todo el proceso, debido a que en sus manos está desahogar el caso.



También mencionó que su hermana tuvo momentos en los que preocupó a la familia, pero nunca reveló algún tipo de miedo o actividad diferente en los últimos días, por lo que “fue totalmente sorpresivo para ellos esta noticia”.



Pese a la promesa de cooperación, expuso que no ha tenido acercamiento con el gobernador del estado mexicano de Puebla, Luis Miguel Barbosa, ya que todo el tema se ha tratado de manera directa con la Fiscalía General del Estado (FGE).



Helena Monzón compartió que estarán transparentando e informando sobre el proceso de investigación con la finalidad de que todos conozcan lo que las autoridades van informando.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó este lunes el asesinato de la activista al atribuirlo a un "ajusticiamiento de sicarios".