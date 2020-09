Noviembre traerá eclipse penumbral en México: dónde y cuándo verlo

México.- El otoño de este año nos trae doble sorpresa, ya que durante el tiempo que este comprende, del 22 septiembre al 21 de diciembre, nos regalará dos eclipses, uno total del sol y un eclipse penumbral, pero solamente uno de ellos será visto en México.

Será el próximo 30 de noviembre que un eclipse penumbral visite el cielo de México viéndose a las 01:32 am, su máximo será a las 3:40 am y terminará a las 05:53 am, hora centro, también podrá verde en Asia, América y Oceanía.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En México será visto en los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León, Tlaxcala, Yucatán, Oaxaca, Tamaulipas, Querétaro, Puebla, Sonora, Tabasco, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California, Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nayarit, Baja California Sur, Chiapas, San Luis Potosí y Veracruz.

¿Qué es un eclipse penumbral?

Un eclipse penumbral sucede cuando la luna pasa por la sobre la sombra parcial de la Tierra y se oscurece.

El eclipse total de sol ocurrirá el próximo 14 de diciembre y solo podrá verse en los Argentina, Pacifico sur, Chile y el Atlántico Sur, y serpa visto de manera parcial en el Pacífico, Antártida y Sudamérica.