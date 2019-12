Nuestros Gobiernos no han sido capaces de cuidarnos: María Herrera

México.- La activista tuvo la oportunidad de dar un mensaje en la tribuna durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Periodismo. Como un aliciente consideró la señora María Herrera, madre de cuatro víctimas de desaparición forzada, el reconocimiento como mejor entrevista por parte del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y la visibilización de su historia de búsqueda a través de las páginas de EL DEBATE.

La protagonista de la galardonada entrevista «Necesito saber a quién voy a perdonar» admite que sí hay personas interesadas por difundir estas noticias que pudieran considerarse, a veces, muy apagadas o sin importancia para algunos medios.

Sin embargo, agradeció el interés en difundir la verdadera realidad que se vive en el país.

Incluso, invita a los medios a que la acompañen a la próxima brigada que tendrán en febrero, a principios de mes, brigadas que se hacen con mucho acompañamiento, pero que para ella es importante que se conozca de primera mano la forma en que se busca y cómo se encuentra para transmitirlo a la sociedad, porque es precisamente la indolencia de la sociedad lo que más les lastima como víctimas, reconoce: «Consideramos que es una sociedad indolente, porque creen que jamás les va a tocar; algunos otros creen que por tener capacidades económicas muy altas también creen que no les va a tocar, y no se ponen a reflexionar en que pudieran ser los primeros que van a seguir cayendo (víctimas de desaparición)».

Entrevistada al término de la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Periodismo 2018, en donde tuvo la oportunidad de dirigirse a los asistentes desde la tribuna y mostrar las imágenes de sus familiares desaparecidos, la señora Herrera enfatizó que han estado haciendo un esfuerzo sobrehumano y agotando todas sus capacidades para evitar que las desapariciones y la indolencia sucedan: «Porque lo que no deseamos y no queremos es que más gente, más hogares, más madres y padres, sobre todo, se vean sumergidos en esta tragedia tan cruel».

María Herrera narra su experiencia en la desaparición de sus cuatro hijos. Foto: El Debate

Con la voz entrecortada y con lágrimas en los ojos, doña María insistió en que «el que te arrebaten un hijo y no sepas qué pasó con él, dónde lo tienen, a dónde se lo llevaron, si lo estarán obligando a que haga algo que él no desea hacer, y que podemos encontrar a algunos en las cárceles o que fueron obligados… Siempre lo he dicho, que mis hijos a los delincuentes no les van a servir, porque ellos están enseñados para otra cosas, que es su hogar».

Cuestionada sobre si se ha entrevistado con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exponerle su situación, admite que directamente con el mandatario no, pero sí con su equipo, particularmente con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas: «Hasta hoy día hemos sido respetuosos, porque sabemos que fue algo que para ellos pudiera ser no nuevo, porque no es nuevo, pero sí tienen que iniciar desde abajo. Aunque les hemos dicho del trabajo que hemos venido realizando con tanto esfuerzo y dolor para que lo tomen como una base».

Admite que el actual Gobierno los está acompañando en su labor de búsqueda a través de Alejandro Encinas, a quien considera la persona indicada para este acompañamiento, de quien dice ha mostrado interés en acompañarlos.

Acompañamiento

De su familia, en esta búsqueda la acompaña su hijo Miguel Ángel Trujillo, a quien describe como un buen buscador, con cursos en Guatemala sobre esta labor y en otras partes de la República, quien además ha estado en contacto con todas las personas que saben de esto, sobre todo antropólogos argentinos, de Perú y de Guatemala. También la apoya Juan Carlos, otro de sus hijos, quien la acompaña siempre, aunque en esta ocasión no pudo estar con ella debido a su activismo con colectivos de búsqueda en otros países.

Y aunque reconoce que el actual Gobierno los está atendiendo, es muy clara en su afirmación: «Para mí, una buena atención no es una buena solución. Yo, mientras no me den una certeza de dónde están mis hijos… porque yo quiero rescatar lo que haya quedado de ellos».

Doña María Herrera admite la realidad, y así se define, como una mujer realista que sabe que «a estas alturas, viendo la deshumanización que existe en este país y viendo la falta de voluntad política, difícilmente los voy a encontrar con vida».

No obstante, se aferra a un milagro, pero «siempre pienso que mis hijos ya no están con vida; sin embargo, yo no puedo parar esto, yo siempre sigo acompañando a todos los colectivos que me permiten pasar las herramientas que voy adquiriendo en diferentes partes de la República y otros países».

La señora Herrera ha tenido la oportunidad de estar en Argentina, incluso acaba de llegar el miércoles de Guatemala, y reitera que todos los conocimientos que adquiere los transmite a las personas que están a su alrededor.

Los cuatro hijos desaparecidos de María Herrera. Foto: El Debate

Darles voz

Aún con la emoción por su discurso frente al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, frente a los integrantes del jurado, frente a decenas de periodistas de medios nacionales y ante decenas de académicos y rectores de universidades, doña María admite que veía esta oportunidad muy lejana debido al desinterés en muchos periodistas, pues recuerda que ya sus declaraciones han sido cambiadas en otras entrevistas: «Ahorita, el ver que estamos incluidos en todo esto (la ceremonia), es para mí una gran satisfacción. Veo que hay interés, y esto me motiva a seguir adelante, a no sentirme sola, a sentirme acompañada».

Reconoció que también se ha encontrado con muchos medios que la han acompañado desde que inició en esta búsqueda, luego de dos años de caminar sola. Incluso, recuerda que cuando surgió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, del poeta Javier Sicilia, a raíz de la muerte de su hijo, fue escuchada, y luego se adhirió a este colectivo. Desde ese entonces su experiencia ha sido diferente.

Admite que cuando le pasó la tragedia, primero la desaparición de dos de sus hijos, y luego de dos más, ella pensó que nadie más estaba pasando una tragedia similar, y menos que se estuviera registrando a nivel nacional.

Tampoco ha pensado que lo que ocurrió a sus hijos haya sido por su ocupación (compraventa de oro), sino que raíz de las caravanas por todo el país se dio cuenta de que muchas madres estaban sufriendo lo mismo, a causa de que «simple y sencillamente en México no hay seguridad en ningún espacio, en las carreteras no hay seguridad para nada, nadie que transite por una de ellas se puede sentir seguro».

Ingobernabilidad

Agregó: «Bien sabemos que no es por el oficio ni por lo que están haciendo (que desaparecen), sino por la falta de gobernabilidad, porque nuestros Gobiernos no han sido capaces de cuidarnos y defendernos; al contrario, nos han estado entregando, porque lo de mis hijos fueron dos desapariciones, dos de ellos desaparecieron en Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 28 de agosto del 2008, Jesús Salvador y Raúl, junto con otros cinco compañeros de trabajo. Pero a los dos años, luego de una intensa búsqueda, desaparecieron a otros dos de sus familiares, su sobrino Jaime López y Gabriel Melo, esposo de una nieta, quienes sin que ella se diera cuenta se fueron a Poza Rica, Veracruz, con la intención de llegar a Vega de la Torre, pero policías de Poza Rica se los llevaron, presuntos policías», recuerda.

«En ambas desapariciones fueron policías quienes se los llevaron, y el Gobierno nunca ha querido reconocer que son desapariciones forzadas. El juez ya nos dio el fallo a nuestro a favor, pero el cónsul no ha querido hacer nada, aun cuando este caso ya debiera pasar a un ámbito internacional», sentenció.

Discurso: Palabras de la señora María Herrera, madre de cuatro personas desaparecidas

«Yo creo que todos los padres y madres que están aquí presentes me entienden. Para una madre, lo más sagrado que Dios le da a uno en la vida son sus hijos; los cuidamos con ternura, con todo el amor que somos capaces de dar como madres, y que de un momento a otro llegue una persona y los arrebate de nuestro lado, créame que yo no he encontrado un calificativo.

»El hecho de que el señor presidente haya dicho que hay que perdonar, que debemos perdonar, a lo mejor; yo lo dije, y el personal podría estar de acuerdo y podría llegar a perdonar, siempre y cuando yo sepa a quién voy a perdonar, porque si voy a perdonar a una persona que va a seguir dañando, que va a seguir destrozando como lo ha hecho con el mío, no lo haría jamás.

»Soy católica, tengo mis principios, pero esto es lo más cruel y lo más difícil que una madre puede hacer; sin embargo, si alguien se atreve a decirme: “Señora, aquí están sus hijos, vaya a recogerlos a tal o cual lugar; ahí los enterré, ahí los mandé”, a lo mejor sería capaz de decirle “te perdono, siempre y cuando no lo vuelvas a hacer”. Mientras tanto, ni el señor presidente ni ningún poder me puede obligar a dar el perdón. Repito, si estas personas de verdad están arrepentidas de haber hecho lo que hicieron, estoy dispuesta a perdonar, porque espero también Dios me perdone.

»Es un calvario el que hemos tenido que vivir, y no nada más esta persona que está aquí, somos miles y miles de madres de familia que nos han truncado la vida, a nuestros hijos les truncaron sus sueños, el derecho a vivir en una familia, como viven todos ustedes, y es un derecho sagrado, un derecho que no debe ser tocado por nadie.

»Siempre lo he dicho yo: tengo la oportunidad de salir a gritar mi dolor, porque he estado donde ustedes no se imaginan, buscando a mis hijos, y lo que he encontrado es dolor, dolor y más dolor; más madres, más y más familiares que se siente en la misma situación que yo.

»En una situación, el presidente Felipe Calderón dijo que mi caso era un caso paradigmático, y yo les digo a todos ustedes, para mí no, no es un caso paradigmático; todos y cada uno de los hogares que están destrozados, todas esas madres que tienen este dolor son casos paradigmáticos, y qué bueno que hoy tuvimos la oportunidad de que se diera a conocer esta situación, aunque yo sé que ustedes la saben de más, pero también entiendo que ha sido truncada su voz muchísimas veces.

»Yo siempre llevo la fotografía de Javier Valdez porque murió en el cumplimiento de su deber. Para mí fue un gran hombre, un gran ser humano; conozco a su esposa y a toda su familia, porque tuve la dicha de convivir con él y con varios periodistas que han seguido nuestro camino de cerca; pero no ha sido suficiente.

»Ahorita, espero que esto que acaba de pasar, no por el dinero, sino porque aquí están demostrando que están haciendo un trabajo con dignidad, con respeto, con humanismo, y no se imaginan cómo se los agradecemos.

»Quiero que sepan que somos infinidad de colectivos, porque me he dado a la tarea de formar muchísimos colectivos, de apoyarlos a nivel nacional. Ahorita hay más de 25 estados en los cuales tenemos representatividad, se llama Enlaces Nacionales, los hemos agrupado para apoyarnos, para pasarnos herramientas, para que de esta manera el Gobierno no nos vea la cara; y lo que nos dice a una, lo sabemos todas. Esta es la forma en que nos venimos organizando, y estamos dispuestas a dar la batalla.

»Es poco lo que me queda de vida, lo sé, pero también quiero decirles que le estoy dando con gusto. Yo sé que lo más seguro es que no recupere a mis hijos con vida, pero no quiero que esto siga pasando, que ya no se repita, y que todas las familias que tienen a sus hijos en sus hogares los conserven, que conserven a sus esposas, a sus esposos, que no cualquier persona se los arrebate.

»Quiero mandarle un mensaje, señor presidente: dijo que iba a abrir la puerta para que el apoyo internacional nos llegara aquí a México, porque la verdad se dice que reconoce que es una emergencia nacional, pero hay una diferencia muy enorme de lo que se dice a lo que se hace. Ahorita le pido que cumpla su palabra, que todas y cada una de las familias necesitamos de ese apoyo internacional; de lo contrario, pueden tener la certeza de que solas no van a poder. Esto se les salió de las manos, y ustedes nos pueden apoyar.

»Somos una sociedad que nos hemos ido organizando poco a poco. Ahorita salimos en brigadas nacionales de búsqueda de nuestros hijos con vida en los lugares en que creemos que podemos encontrar a alguien, como son hospitales, centros de rehabilitación, cárceles; inclusive con indigentes en la calle, les tomamos fotografías, nos acercamos a ellos para ver de qué manera los hacemos llegar a sus hogares, y esto es a nivel nacional. Lo otro lo estamos haciendo yéndonos a excavar la tierra, buscando a nuestros hijos debajo de las piedras. Hemos tenido respuesta, porque hemos encontrado miles de restos, pero desgraciadamente no los podemos hacer llegar a sus lugares, a sus casas, porque no podemos darles identidad, eso le corresponde al Gobierno. Y les pido que nos ayuden a exigir que esto sea posible. Los llevan a su casa cuando por casualidad identifican alguna ropa o una pertenencia que llevaban consigo; de lo contrario, tenemos que esperar.

»Quiero decirles que yo he hecho recorrido por donde las coordenadas de los teléfonos me van marcando, por los lugares donde fueron recorriendo mis hijos, y fue la Policía quien se los llevó.

»Este es un dolor que nadie puede entender, pero sí es un gran aliciente que ustedes, como parte del periodismo, se interesen en dar a conocer la realidad que estamos viviendo en México, porque todos somos mexicanos, y también tenemos una obligación con quienes no lo son, con esas personas que vienen de paso buscando el sueño americano. Tenemos un gran compromiso con todos los migrantes».