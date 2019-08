Nueva credencial del INE podrá omitir el sexo de las personas

MÉXICO.- Las nuevas credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) que serán tramitadas el próximo año 2020, podrán no incluir el sexo de las personas.

Lo anterior con el objetivo de proteger a las personas de la comunidad LGBTI+ de discriminación por si identidad u orientación sexual, así lo señaló, Dania Ravel Cuevas, consejera del INE.

Cabe resaltar que actualmente las personas deciden si omiten o no su domicilio particular, algunos deciden que no y lo encintan, lo mismo podrá ser posible con el sexo en el 2020 al momento de tramitar su credencial de elector.

"Quien necesite que aparezca el dato en la credencial y que se pueda ver pedirá que así sea, pero quien esta siendo discriminado por esa condición pedirá que no sea visible. Esta medida comenzará a implementarse a partir del otro año", detalló, Ravel Cuevas.

