Nuevos televisores reproducen imágenes como en la vida real: Investigador

México.- Ver una película clásica que le encantaba durante su niñez puede traerle recuerdos que atesora. Desafortunadamente, aunque la trama sea atemporal, la tecnología televisiva no siempre lo es.

El mejoramiento de la tecnología viene con grandes expectativas. Investigadores del Departamento de Procesamiento de Imágenes y Visión por Computadora de la Universidad de Ghent han desarrollado una solución a estos problemas, pues han creado un pipeline o cadena conectada de algoritmos que permiten el resultado final que los investigadores científicos esperaban obtener: la medida óptima de luminosidad que permita una inmejorable nitidez de las imágenes representadas en cualquier pantalla, y de esta manera lograr la conversión de formatos antiguos a imágenes con la tecnología moderna.

En entrevista especial para EL DEBATE, el doctorando en ingeniería con especialización en ciencias computacionales Gonzalo Luzardo explicó desde su laboratorio en Bélgica cómo ha sido posible este proceso. En los últimos cuatro años, el investigador ecuatoriano ha realizado su tesis de investigación doctoral en procesamiento de imágenes de alto rango dinámico.

Mejorando el brillo de las imágenes

¿Qué es el rango dinámico? Es una característica que tiene una imagen en la cual se establece cuál es la cantidad de información que la imagen puede presentar en relación con el brillo más oscuro y el brillo más alto que pueda tener en una misma imagen: «Normalmente, las imágenes que usualmente hemos trabajado son imágenes de rango dinámico estándar, donde la cantidad de información de luz están limitados a la cantidad de bits; o sea, de información que se pueden almacenar en una imagen», aseguró.

Así se ha venido trabajando los últimos quince años en esta rama del conocimiento. Explica el investigador que la tecnología ha estado ahí, utiliza este tipo de imágenes, y las empresas creadoras de tecnología han trabajado en mejorar la resolución de las imágenes, ponerle más tamaño, más pixeles por pulgada: «Hemos venido desde HD, Ultra HD; ahorita vamos 4K, 5K, 8K, que eso es básicamente la resolución, la cantidad de pixeles por pulgada».

Gonzalo fue invitado al cambio de guardia presidencial en Ecuador. Foto: Cortesía

Sin embargo, llega un punto en el cual el ojo humano no es capaz de reconocer la diferencia entre 2K y 4K.

A decir de Luzardo, hoy en día, las empresas se están moviendo a colocar más información de luminosidad en las imágenes, y ahí va lo nuevo, lo que es HDR o High Dynamic Range. Son imágenes que tienen un rango dinámico mucho mayor que el rango dinámico que contiene una imagen común o lo que se ha venido usando en los últimos tiempos, que son imágenes de 8 bits, básicamente, de tal forma que lo que se propone es utilizar imágenes de 16 bits donde permitan almacenar más información en cuanto a luminosidad.

¿Qué veremos esta década?

Para el doctorando, este aspecto es muy interesante, porque eso permite que puedas representar una imagen más fielmente a como es en la vida real: «Hace un momento te mostraba cómo el sol o alguien que está soldando parece que está ahí, porque la cantidad de información que está representada en esa imagen, pues contiene esa información de cuáles son los detalles que hay en el brillo y cuáles hay en la oscuridad, y representarlos los dos al mismo tiempo, y eso es lo importante», expresó.

Este rango dinámico no solamente tiene que ver con la imagen únicamente, también tiene que ver con cámaras. Un ejemplo típico es cuando va a tomar una foto y está oscuro, mientras atrás está claro. No se ven los detalles, porque es demasiado caro incorporar esa tecnología, por eso recomiendan que no se ponga a contraluz, porque las cámaras no son capaces de captar todo el rango dinámico, todos los detalles. «Felizmente, ahora las cámaras sí soportan generalmente ese tipo de captura. La tecnología ya está creada, pero la de representar esa información es la que todavía está avanzando».

Ya venden televisores HDR, aunque no son como tal, pero ya es un primer paso. Soportan un rango de luminosidad más alto que lo normal, el doble o triple, pero pueden llegar a más, afirma Gonzalo.

Retos de la investigación

La investigación está centrada en varios aspectos: el primer aspecto es aquel contenido que fue grabado, almacenado en los formatos anteriores de rango dinámico normal. «Si tú puedes presentar ese contenido en un televisor de HDR, no vas a ver ese efecto, porque estás reproduciendo un video de HD que no tiene esta tecnología».

El equipo de investigación del laboratorio de procesamiento de imágenes actualmente está trabajando en convertir aquel contenido que fue grabado y producido en el rango anterior para que cuando sea producido en un televisor se puedan ver esos detalles de la claridad muy bien definidos.

Atrás vienen otros aspectos de compartir información no existente, básicamente es como inventar esa información, como crear información que no estaba, este trabajo va más allá de lo tecnológico y abarca desde el punto de vista artístico.

«Tú sabes que el contenido va más allá de la historia que cuenta, sino en las intenciones artísticas que el director quiso imprimir en esa obra de arte; es decir, los sentimientos que quiso transmitir o introducir a través de ese contenido, entonces tenemos que tratar de expresar esa información».

Uno de los primeros artículos que fue publicado por este equipo de investigadores versó sobre cómo crear contenido que preserve las intenciones artísticas del director. Crean contenido HDR a partir del contenido de bajo rango dinámico, pero el algoritmo que crearon intenta no modificar el contenido final y de expresar mejor aquellos deseos del director: que el contenido final sea lo que el director quiso expresar.

El HDR real

El otro aspecto es cómo transmitir y almacenar el contenido, porque ahora no estamos hablando de imágenes de 8 bits, que significa de 0 a 256 valores. Ahora estamos hablando de 16 bits, que van de 0 a 65 000 valores, entonces esa cantidad de información tiene que ser almacenada, primero ser almacenada de manera eficiente, y luego ser transmitida.

De acuerdo con Gonzalo Luzardo, hoy en día, el contenido real HDR no puede ser transmitido porque es demasiada información; sin embargo, la plataforma de streaming Netflix ya empieza a subir contenido HDR, pero un poquito limitado a un rango de luminosidad más alto del estándar, pero no al punto de tener HDR real.

Otro aspecto que también están trabajando es el espacio de color: «Esto es algo un poco fuera de mi tema, porque yo trabajo más con luminosidad, pero se refiere a que no se pueden representar todos los colores de la naturaleza, pero con el HDR también están trabajando lo que es espacio de color ampliado, que lo que hace es poder expresar mejor todos los colores que podemos ver en la naturaleza. Estamos investigando un poco sobre eso, deconstruir los colores de la vida real también», explicó.

Nuevas aplicaciones

Luzardo comenta que en este proyecto también han trabajado de la mano con una compañía belga que se llama Barco, que es la que hace los proyectores de cine para la cadena de cines europeos Kinepolis. Todos los cines Kinepolis tienen un acuerdo con Barco para que les provean de los proyectores: «Ellos tienen un tipo de HDR, aunque no es full HDR, pero ya están trabajando en eso».

Aunque explicó que es mucho más difícil trabajar en eso, ellos colaboran muy de cerca con los productores y con la gente de Barco, y pueden darse cuenta de que esto va mas allá de la parte técnica, sino que incluso incluye la parte arquitectónica de la sala, ya que influye cómo está construida.

Explica que la ingeniería de la sala de cine es bastante compleja: se tienen que limitar los bordes para que esté lo más oscuro posible, pero no puede ser tan oscuro por seguridad; la ubicación de los puestos, la resonancia de la sala, etcétera: «Sí se está trabajando en cines. Los Kinepolis láser sí son un avance en HDR, sí se ve la diferencia entre un cine normal y un cine láser».

Uno de los objetivos ya cumplidos con esta investigación era tratar de vender este tipo de tecnología a una empresa. Recientemente se hizo un convenio con una firma que quiere implementar este tipo de conversión en dispositivos móviles.

No se puede decir el nombre de la compañía de telefonía móvil porque ellos esperan proveer a los usuarios de esta conversión de contenido, quieren poner ese valor agregado en su plataforma para que se vea la diferencia y mejoren las ventas, detalló Luzardo.

En el laboratorio donde trabaja el joven ecuatoriano cuentan con un dispositivo de televisión que es un prototipo basado en LCD, con un valor de 22 000 euros (463 086.46 pesos mexicanos), sin encontrarse a la venta al público.

Este cuenta con una docena de ventiladores para soportar la cantidad de información de luminosidad que se le agrega a las imágenes en apenas pequeñas cápsulas de unos cuantos minutos, pero que sirven para experimentar el resultado final que pretenden lograr.

Actualmente están trabajando en los televisores con OLED: «Si vamos a presentar algo oscuro, se apaga. Un televisor OLED, el pixel puede apagarse completamente, no puede generar tanto brillo como un LCD, ya se podrán vender OLED con capacidad entre 600 y 900 nits, que es la unidad de luminosidad», esto de acuerdo con información de Samsung.

Entonces, cuando hablamos de esta unidad de medida, nos referimos a la cantidad de luz que es capaz de emitir una pantalla. Para entender, un nit equivale a una candela (indicador de intensidad luminosa) por metro cuadrado. Entonces, a mayor cantidad, mayor luz emitirá una pantalla; es decir, más brillo entregará.

Para vivir una película con una experiencia increíble y de nivel superior —como lo tenía pensado su creador—, mientras cuente con más nits la imagen, será mejor, ya que podrá garantizar niveles de color y contraste.

A medida de que ese número aumenta, no solo se verán mejor las escenas más oscuras, sino que la imagen entregará un espectro de color muchísimo más amplio ofreciendo tonos realmente espectaculares.

De acuerdo con el investigador latinoamericano, y para ejemplificar a este respecto, los televisores que se tienen normalmente en casa tienen hasta 600 nits, y los que venden en los comercios un poco más; pero si muestras una escena en la que es todo blanco, la fuente de poder de los televisores no puede proveer toda la energía para mostrar una escena que sea totalmente blanca, pero los QLED pueden representar escenas de hasta 10 mil nits, enfatizó el profesor.

Además de dedicar su vida a la investigación tecnológica y a la docencia, Gonzalo desde hace algunos años cuenta con un conjunto de diez drones, que él mismo diseña, y también construye las piezas a partir de su impresora en tercera dimensión.

El ecuatoriano ha formado un club de aficionados en el país europeo con el mismo interés, y las imágenes de video que son recopiladas por los cielos belgas pueden ser vistas en su canal de YouTube: Gonchaloxfpv.

Por su contribución a la innovación tecnológica en su país al crear una superficie de interacción multitáctil, también fue invitado por la vicepresidencia de Ecuador a acompañar al expresidente Rafael Correa al simbólico cambio de guardia desde el balcón presidencial.

HDR .- En procesamiento de imágenes, son un conjunto de técnicas que permiten un mejor rango dinámico de luminancias entre las zonas más claras y las más oscuras de una imagen.

.- En procesamiento de imágenes, son un conjunto de técnicas que permiten un mejor rango dinámico de luminancias entre las zonas más claras y las más oscuras de una imagen. LCD .- Una pantalla de cristal líquido o LCD es una pantalla delgada y plana formada por un número de pixeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora.

.- Una pantalla de cristal líquido o LCD es una pantalla delgada y plana formada por un número de pixeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. OLED.- Los televisores OLED están compuestos por millones de diodos orgánicos emisores de luz individuales.

El perfil

Nombre: Gonzalo Raimundo Luzardo Morocho

Lugar: Guayaquil, Ecuador

Profesión: profesor e investigador de tiempo completo de la Espol en Ecuador.

Trayectoria: ingeniero en Ciencias Computacionales por la Universidad de Ecuador. Máster en Tecnologías de Información con especialización en sistemas multimedia por la Universidad Politécnica de Madrid. Doctorando en Ingeniería con especialización en ciencias computacionales por la Universidad de Ghent, Bélgica.