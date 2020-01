¡Nunca nos pagan!: maestra sufre crisis por falta de pagos (video)

Yucatán.- Una profesora de Yucatán sufrió una crisis nerviosa a en enterarse de que su pago salarial se vería retrasado nuevamente.

La mujer fue captada en video sucumbiendo ante la desesperación y el llanto frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán, ya que asegura que no es la primera vez que esto sucede.

¡Estoy harta, ya no quiero ser maestra, nunca nos pagan!", se le oye gritar.

La maestra detalló que comenzó a trabajar como maestra desde el 16 de octubre de 2019 y desde entonces no ha recibido ningún pago, por lo que cada vez se encuentra más desesperada. La cantidad que le deben asciende a los 60 mil pesos.

Por si eso fuera poco, asegura que tiene 20 años trabajando sin sabe, cada uno de los cuales se ha repetido el retraso de los pagos.

Son 20 años sin base, sin recibir las prestaciones que todas mis amigas tienen", explicó al Peninsular.

"He aguantado, estudio, pero que me hayan quitado mi contrato para mandarme lejos y que después me digan que me van a pagar como contrato de apoyo, y que quién sabe qué va a pasar conmigo porque no tiene respuestas de las bases", añade.

La maestra asegura que ha tenido que hacer de todo para subsistir y completar sus gastos ante la falta de pagos, una situación que no parece pronta a solucionarse ante el silencio de las autoridades yucatecas.