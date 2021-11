ONG: Veracruz y Guerrero las entidades con más asesinatos a comunidad trans

Ciudad de México.- A nivel nacional los estados de Veracruz y Guerrero encabezan la lista como las entidades con más asesinatos a personas de la comunicad trans en los últimos 15 años, según cifras dadas a conocer por el Centro de Apoyo a las Identidades Trans.

La organización civil señala que tan solo en el transcurso de 2021, se han cometido tres asesinatos, y todos de ellos siguen en impunidad.

De acuerdo con los datos, el estado de Veracruz encabeza la lista de asesinatos a personas trans, con 65; seguido de Guerrero, con 57; Chihuahua, con 54, Estado de México, con 46 y Ciudad de México con 38.

Además de los datos palpables, Kenya Cuevas, fundadora de la asociación La Casa de las Muñecas, ha descrito que las mujeres trans tienen que enfrentar violencia en todas las esferas sociales, incluidas aquellas que se identifican como feministas, pues día a día viven amenazas, agresiones y otros tipos de abusos.

"La violencia y la discriminación son dos problemas latentes y que nos permean desde distintos frentes, por ejemplo, las violencias de feministas trans excluyentes, con amenazas y agresiones", resaltó en el marco del Día Internacional de la Memoria Transexual.

Ante esta situación la activista urgió la necesidad de crear políticas públicas que atiendan el problema así como estrategias que prevengan este tipo de hechos desde la educación.

"Algo que debe quedar muy puntual es el enfoque de la diversidad en la educación, que los niños aprendan que todas somos mujeres y propuestas desde el Legislativo", aseguró la activista.

La problemática no parece tener una atención verdadera, ya que solo la Ciudad de México cuenta con una Unidad de Investigación de Transfeminicidio, instalada en julio de 2020; sin embargo, sólo ha abierto cinco carpetas de investigación por este delito desde su nacimiento.

"A pesar de que existe esta Unidad, no se han podido resolver estos casos, siguen en impunidad la gran mayoría", acusó Rocío Suárez, fundadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans.

En tanto, el Tribunal Superior de Justicia explicó, en respuesta a solicitud de información, que no cuenta con datos sobre cuántas sentencias ha emitido por homicidio de personas trans, pues la falta de tipificación del delito impide generar esa estadística.

Suárez destacó que las carpetas se encuentran en integración y no avanzan, además de que las mujeres trans que fueron asesinadas antes de la creación de la Unidad no están en estadísticas oficiales, lo cual impide conocer la dimensión de la problemática.

Por lo que explicó que la tipificación del transfeminicidio permitiría generar estadísticas sobre la violencia que vive este sector.

En ello coincidió la Fiscal de feminicidios, Sayuri Herrera, quien afirmó en un foro de la ONU Derechos Humanos que las autoridades necesitan reconocer la identidad de género de una mujer trans que ha sufrido una muerte violenta.

Leer más: Alcalde de Tecamachalco, pide a Barbosa hacerse cargo de la seguridad tras asesinato de ministeriales

"Porque es un derecho clave y llave para el reconocimiento de otros derechos", afirmó la funcionaria.

La esperanza de vida de las personas trans es de 35 años, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que las activistas consideraron que no se ha empleado de manera correcta, pues no refleja la esperanza de vida, sino el promedio de edad en el que son asesinadas las personas trans, en particular las mujeres trans.