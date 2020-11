Oaxaca de Juárez gana el "Oscar del Turismo" 2020

Oaxaca.- Hace unos días el secretario de turismo del estado de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos, dio a conocer a través de su Twitter que la ciudad de Oaxaca de Juárez había ganado dos galardones en los World Travel Awards, los "Oscar del Turismo".

Este 2020 Oaxaca de Juárez contendía contra poderosos destino turísticos mexicanos, entre ellos, Cancún, Acapulco, Mazatlán, Ciudad de México, Tijuana y Playa del Carmen, la cual había sido acreedora al premio en los años 2017 y 2018, al mismo tiempo que también lo hacía contra destinos en ciudad de Centroamérica como Panamá, Belice y la ciudad de San José en Costa Rica, misma que fue premiada el año pasado.

En esta ocasión, Oaxaca de Juárez se llevó los premios a Mejor Destino Turístico en América Central, el Óscar del Turismo, y mejor Destino de Escapada Urbana, con lo que la ciudad más poblada del estado de Oaxaca demuestra que es uno de los destinos turísticos favoritos a nivel mundial.

Además de la categorías en las que logró la victoria, la ciudad que es considerada comodesde 1987, estuvo también nominada en las categorías Mexico's Leading City Break Destination 2020, Mexico´s Leading Adventure Tourism Destination 2020 y Mexico´s Leading Destination 2020.

Los premios obtenidos, se suman al reconocimiento que la revista Forbes en el mes de julio había hecho respecto a la ciudad oaxaqueña, ya que cotejando una encuestas en Kayak, buscador de viajes online, se desvelo que la ciudad Oaxaca de Juárez estaba dentro de los 5 lugares más buscados en la plataforma por viajeros del mismo territorio nacional, todo ello en el contexto de la contingencia por Covid-19.

Añadido a lo anterior, en este mismo año y mismo mes, Oaxaca de Juárez había sido distinguida por la revista de viajes Travel + Leisure como la mejor ciudad del mundo para viajar según el criterio y opinión de turistas con un nivel de exigencia muy alto, los cuales ubicaron a la ciudad mexicana en el puesto número uno de la lista The Top 25 cties in the world. En esta lista se encuentren ciudades como New Orleans, Porto, Tokyo, San Miguel de Allende, Florence y Bangkok.

Gana Oaxaca de Juárez dos premios de los World Travel Awards 2020/ Foto: Twitter Gloria Martínez (Directora Gral. de Cultura y Turismo ciudad de Oaxaca de Juárez)

Por su parte, hay que decir que la ciudad de Oaxaca de Juárez no fue la única galardona este 2020 en los World Travel Awards, otras de las ciudades reconocidas fueron: Cancún en Mexico's Leading Beach Destination 2020; la ciudad de Mérida en Mexico's Leading City Break Destination 2020; Ixtapa Zihuatanejo como Mexico's Leading Destination 2020 y Puerto Morelos como Mexico's Leading Adventure Tourism Destination 2020.

Oaxaca de Juárez es la capital del estado de Oaxaca y a su vez lo es del municipio que lleva su nombre. Es la localidad más extensa del estado y también la más poblada, así como el centro turístico, cultural y económico. Está ubicada en los Valles Centrales. El arte no solo de la ciudad, sino de todo el estado de Oaxaca, es considerado un estandarte cultural de México tanto a nivel local, nacional e internacional. Una de las tradiciones más reconocidas de Oaxaca de Juárez es, sin duda La Guelaguetza, la manifestación cultural más importante a nivel estatal.

Los World Travel Awards

Por otro lado, en cuanto a los premios World Travel Awards fueron fundados en 1993. El concurso se lleva a cabo año con año por un jurado de expertos en destinos y alojamientos, entre los que destacan los del World Travel and Tourism Council (Consejo Mundial del Viaje y el Turismo), foro para la industria del turismo y del viaje. Los galardones otorgados se dan tanto a nivel mundial como en 8 niveles regionales internacionales, los cuales incluyen una amplia gama de categorías de atracciones turísticas, aerolíneas, hoteles, entre otros símiles. Se les reconoce como los Oscars del turismo.