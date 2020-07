Oaxaca es la mejor ciudad del mundo para viajar según la revista Travel + Leisure

Oaxaca.- México es un país muy extenso con todo tipo de condiciones climáticas y variedad de paisajes que apreciar, desde montañas hasta playas, boques, selvas, zonas con arquitectura moderna, pueblos mágicos; este país alberga todo lo que puedas imaginar para unas vacaciones perfectas.

Sin embargo Oaxaca, ubicado al sur del país, recientemente fue nombrado por la popular revista Travel + Leisure como la mejor ciudad del mundo para viajar, dejando atrás en la lista a grandes potencia mundiales y turísticas. Si hay algo que distingue al galardonado es la magia de su cultura, sus tradiciones, su color y folclor.

La selección se dio mediante los votos de lectores, quienes eligieron a la ciudad mexicana para estar en el primer puesto en las categorías de Top City Overall y Top City México, en el certamen The World´s Best, que reconoce a lo mejor en el sector de viajes.

Travel + Leisure, una de las revistas internacionales más importantes del mundo, año con año realiza una encuesta para que los viajeros compartan sus opiniones sobre los principales destinos y las compañías de viajes, y así otorgar los reconocimientos en The World´s Best.

En esta ocasión, la votación inició desde noviembre de 2019 y culminó en marzo del año en curso; se notificó a la Secretaría de Turismo que Oaxaca se encontraba nominada para dichos premios.

Foto: Cortesía gobierno de Oaxaca

En The World´s Best además de la ciudad de Oaxaca, que fue la número uno dentro de las mejores 25 ciudades en el mundo, también hay que destacar la presencia de San Miguel de Allende, en Guanajuato, que ocupó el segundo lugar, así como de la Ciudad de México, que culminó en la posición número once. Tres ciudades mexicanas dentro del ranking.

Respecto al reconocimiento, el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, destacó que eel pueblo está mostrando unión a pesar de la adversidad, lo que les permite ofrecer bueno resultados como destino turístico.