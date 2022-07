Oaxaca: investigan muerte de niño de 8 años tras ser vacunado contra Covid-19

Según medios locales, un trabajador sanitario alertó a los padres y madres que las vacunas contra Covid-19 que envió el gobierno federal para los menores presentaban fecha de caducidad de junio de 2022, pero la Cofepris autorizó su aplicación hasta el mes de septiembre, por lo que era decisión de ellos si accedían a que sus hijos fueran vacunados o no.

Confirmaron que el pequeño fue llevado a vacunarse contra Covid-19 con un cuadro activo de fiebre o síntomas de enfermedad respiratoria, los cuales no les fueron informados al personal sanitario que le aplicó la vacuna de Pfizer.

Al respecto, la FGE detalló que se hizo cargo de realizar la necropsia de ley a petición de la familia, pero en este caso no habría delito que perseguir , por lo que la investigación se realiza desde la parte científica y no penal.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.