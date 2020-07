Oaxaca y San Miguel de Allende son las dos mejores ciudades del mundo para visitar

México.- En medio de una crisis económica que ha dejado la pandemia del coronavirus, México ha recibido dos buenas noticias: Oaxaca y San Miguel de Allende han sido consideradas como las dos mejores ciudades del mundo para ser visitadas por la revista Travel + Leisure que cada año entrega los premios World's Best Awards.

Como cada año, este 2020 fue emitida la lista con los 25 mejores sitios para ser visitados a nivel mundial y cabe destacar que en esta lista también se encuentra la Ciudad de México, en el lugar 11 y Mérida en la posición 24.

Las reacciones de los presidentes muncipales de Oaxaca y San Miguel de Allende no podían faltar e incluso han enaltecido las tradiciones, arquitectura y gastronomía de estos bellos lugares a través de videos promocionales que se han dado a conocer en las redes sociales a raíz del nombramiento.

"Nuestra bella Oaxaca de Juárez es la mejor ciudad del mundo para visitar, de acuerdo al listado The Top 25 Cities in the World de la revista @TravelLeisure. Sigamos construyendo, entre todos, la mejor ciudad del mundo".