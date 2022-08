Obstáculos impiden rescate de mineros atrapados en Coahuila; Sedena lleva 4 intentos

" No nos vamos a ir de aquí hasta que rescatemos a nuestros 10 mineros que están en la mina de Pinabete. Jamás se han suspendido las labores y no hay ningún riesgo de colapso", subrayó.

Pese a que las condiciones no son óptimas, el titular de la Sedena aseguró que seguirán los intentos para encontrar y rescatar a los 10 mineros atrapados , así como el drenado de agua de los pozos restantes para facilitar las labores.

" Buscaron las condiciones, estaba obstruido (...) con estos 4 descensos participó posteriormente el equipo de buzos del Ejército para ver más al interior, encontraron que no tienen espacio para avanzar , madera, polines", explicó Luis Cresencio Sandoval.

Raúl Durán Periodista

