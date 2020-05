Ocultan contagios en maquilas de Baja California

Baja California.- Con 883 casos confirmados de coronavirus, Tijuana es una de las ciudades mexicanas más golpeadas por la pandemia. Su condición fronteriza la hace especialmente vulnerable, pero esta debilidad se incrementa por otro factor: las decenas de empresas maquiladoras que, pese a las restricciones ordenadas por el Gobierno estatal, siguen trabajando.

"La situación en Tijuana está más fuerte que en la Ciudad de México, porque no ha parado el movimiento a pesar de cómo están las cosas. Aquí la gente sigue caminando, en las calles", señala María, una joven cuya madre, trabajadora en una fábrica, fue diagnosticada con Covid-19.

"La gente no puede parar porque esta es una ciudad de maquiladoras, más en la Zona Este, donde yo vivo; son fraccionamientos donde la mayoría de la gente trabaja en maquiladoras (...)".

Aunque en la fase actual de la pandemia sólo deberían estar en funcionamiento las fábricas que producen enseres esenciales, en Tijuana, señalan, siguen operando maquiladoras cuya producción se emplea en la elaboración de automóviles o jacuzzis.

Tengo un amigo al que le dijeron que van a trabajar hasta el último momento; siente que los tratan como objetos. Las empresas están escondiendo a sus infectados para que los empleados no se saquen de onda y sigan trabajando, pero va a llegar un punto en el que no los van a poder ocultar, afirma.

La mamá de María, cuyo nombre fue modificado por miedo a represalias, es una de las miles de personas que trabaja en las factorías extranjeras ubicadas en Baja California.

En su caso, se especializa en la elaboración de partes para respiradores médicos, empleados en el tratamiento de pacientes con Covid-19.

Te puede interesar

Distribuye Sedena 30 toneladas de insumos médicos en Baja California

6 de mayo, el día más difícil por Covid-19: Hugo López-Gatell

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 01 de mayo sobre el Covid 19

Hace como tres semanas, mi mamá me dijo que no iban a mandar a casa a nadie, porque la fábrica donde trabaja se dedica a hacer una parte para ventiladores, y ya se había adelantado la venta de 11 mil de ellos. Tenían trabajo hasta junio y no iban a descansar, relata.