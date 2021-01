Ocupación de camas Covid en Morelia llegó a 94 por ciento; Silvano Aureoles pide ayuda a AMLO

Morelia, Michoacán.- La ciudad de Morelia registró ayer un 94% de ocupación hospitalaria debido a la pandemia del Coronavirus, situación que obligó al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a aprovechar la vista del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para solicitar ayuda urgente que mitigue el difícil panorama que vive la entidad ante esta contingencia sanitaria.

El ISSSTE se encuentra a un 100 por ciento de su capacidad; el sector privado a un 94 por ciento; la Secretaría de Salud de Michoacán a un 92 por ciento y el IMSS a un 89 por ciento, derivado del incremento sostenido de casos positivos en las últimas semanas.

Tan solo anoche la Secretaría de Salud del Estado reportó que Michoacán ya sumaba un total de 34,506 casos de contagio y 2,806 muertes, siendo el municipio de Morelia el que tiene la dispersión más alta del virus.

Durante la gira que realizaron este viernes Silvano Aureoles y AMLO por Michoacán, el gobernador dijo que esta alarmante situación exige la suma de esfuerzos entre la sociedad y los tres órdenes de gobierno para romper la cadena de contagio.

El perredista precisó que a lo largo de los 10 meses que ha durado la pandemia, Michoacán ha tenido en promedio 200 hospitalizados por COVID-19, y que estas cifras han crecido exponencialmente en las últimas semanas al grado de que el pasado 7 de enero se llegó a 600 paciente encamados, siendo ésta la cifra más que ha tenido la entidad.

Puntualizó Silvano Aureoles.

Este viernes los médicos del sector salud de Michoacán también alzaron la voz para emitir un menaje a la población en general solicitando acatar los protocolos sanitarios y evitar el colapso total de las instituciones médicas del estado.

“Este año que finalizó me toco despedir a amigos y compañeros de trabajo... ha sido difícil ver como muchos de mis compañeros han partido apretando mi mano, me he quebrado, he orado a petición de mis pacientes y, lo más importante, he aprendido a regalar mi corazón... he visto el dolor y el llanto agudo; por ello, es importante que la población cuide su salud”