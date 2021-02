Ofrecerá la UAS curso para examen Ceneval en el área de la salud

Como cada año, la Universidad Autónoma de Sinaloa UAS a través de la Dirección General de Escuelas Preparatorias DGEP, ofrecerá el Curso de Preparación para el Examen Nacional de Ingreso al Nivel Superior de Ceneval en el área de la salud, con la finalidad de reforzar el conocimiento de los aspirantes y contribuir con la economía de las familias sinaloenses, informó el Rector, doctor Juan Eulogio Guerra Liera.

El Rector advirtió que al acercarse el periodo de preinscripciones empiezan a ofertarse de manera externa a la institución cursos que cobran desde los 5 mil, 6 mil y hasta 7 mil pesos dirigidos a quien quiera prepararse para realizar el examen Ceneval en el área de la salud.

“Es gente incluso que dicen que si llevan tal curso tienen garantizado su ingreso a Medicina o al área de la salud, lo cual no es cierto y que son costos que van desde 6 a 7 mil pesos y que los pagan los padres de familia”, advirtió el dirigente universitario.

Detalló que los cursos de la UAS se ofrecerán en las escuelas preparatorias de las cuatro unidades regionales y se integrarán por 12 sesiones virtuales de seis horas cada sesión a impartirse los días sábados o los días que proponga el director del plantel sede, será un total de 72 horas.

La asignatura de Matemáticas se impartirá los días 13, 20, 27 febrero y 06 de marzo (4 sesiones); Español el 13, 20 y 27 de marzo y 17 de abril (4 sesiones); Química el 24 de abril y 01 de mayo (2 sesiones), y Biología los días 08 y 15 de mayo (2 sesiones).

El material didáctico para el curso se les hará llegar de manera electrónica, con información de las respectivas disciplinas. Los profesores que impartan los cursos del área de la salud serán propuestos por cada unidad académica y recibirán asesoramiento por personal académico de la DGEP.

“El costo de recuperación del curso será de 400 pesos, una cantidad muy diferente a los 5 mil o 7 mil pesos que cobran por fuera y va a estar destinado para el pago de honorarios profesionales de los docentes que lo impartan, es decir, no tiene un objetivo de lucro sino hacerlo autofinanciable, darles la oportunidad a los jóvenes y que además de prepararse no sean sorprendidos con ofertas que no tienen nada que ver con la institución de garantizarles el ingreso al programa”, precisó el Rector.