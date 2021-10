Ordena juez a titular de la FGR no emitir juicios de valor sobre Rosario Robles

México.- Un juez federal mandató al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, a que se abstenga de emitir declaraciones sobre la posible culpabilidad de Rosario Robles Berlanga, funcionaria en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, en el caso denominado "Estafa Maestra".

Al determinar que el fiscal general violó la presunción de inocencia de la ex secretaria de Desarrollo Social, el juez Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, otorgó la protección federal a la ex servidora pública para que Gertz Manero no expida juicios de valor acerca de su caso.

Lo anterior fue dado a conocer mediante la cuenta oficial de Twitter de Rosario Robles, quien publicó los documentos que acreditan el fallo a su favor de parte del Poder Judicial.

“(Que el fiscal) Tome todas las medidas necesarias para que en lo subsecuente, se abstenga de realizar manifestaciones o juicios de valor respecto de la culpabilidad o responsabilidad de la aquí quejosa, en los hechos materia de las investigaciones que se integran en su contra”, determinó el juez Tercero.

El recurso de amparo fue presentado por los abogados de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) el pasado mes de abril cuando Robles reprochó las declaraciones que hiciera Alejandro Gertz en 12 de agosto de 2020 en una conferencia del Colegio de México en la que el funcionario fue cuestionado sobre las diferencias de trato que había entre el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, y la funcionaria del anterior sexenio.

En dicho acto, el titular de la FGR expuso que, mientras que Lozoya Austin se ofreció a colaborar con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosario Robles no ofreció nada en este sentido.