Organizaron peleas de gallos en una primaria de Aguascalientes

"Esta directora siempre ha hecho lo que quiere, jamás se ha puesto la camiseta, le quedo grande el puesto, ella solo va a cumplir un horario para después irse a dar clases a otra escuela, pero l os papás queremos ir a realizar juegos de mesa y no nos autoriza, pero no se trate de pelas de gallos por qué para eso si autoriza ", acusa Teresita Vargas, en la publicación de Facebook.

En redes sociales el video no se ha viralizado, pero las personas que lo han visto han dejado comentarios en contra de que este tipo de actividades se promuevan entre los menores de edad, incluso acusan que la directora no permite que los padres de familia lleven juegos de mesa a la institución.

Eliza Flores Reportera Web

