¡Orgullo de México! Artesanías de San Miguel de Allende son invitadas al Vaticano por Papa Francisco

La visita de S an Miguel de Allende será en el mes de junio del presente año, siendo el alcalde Trejo Pureco y una comisión quienes irán a representar al municipio y llevar las típicas artesanías.

