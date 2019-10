Ovidio Guzmán llama durante su detención: Ya me entregué, ya ni modo

Culiacán, Sinaloa.- Cuando Ovidio Guzman fue detenido llamó a su hermano Iván Guzmán para que detuviera los ataques armados: "Ya paren todo, ya me entregué".

Los oficiales que llevaron a cabo la detención de Ovidio se encontraban en el estacionamiento del inmueble esperando a que salieran de este, y en el momento en que una mujer abre la puerta, comienzan a gritar que se calmen y que se entregue.

La mujer comienza gritar y preguntar que está pasando, mientras que los agentes le piden a Ovidio que se calme y se entregue.

Cuando Ovidio finalmente sale de su hogar, se entrega con las manos en alto y señala que no porta armas, después, las autoridades le piden que llame para que calme todo, tras repetirlo algunas veces, Ovidio toma el celular y comienza la llamada, que según el General Luis Cresencio Sandoval González fue con su hermano Iván.

"Ya paren todo oiga, ya paren todo, ya me entregué, ya, paren todo, por favor... Ya paren todo, ya tranquilos, ya ni modo, digales ya que se retiren, pero ya digales que se retiren, ya no quiero pedos, ya ya no quiero que, que, que haya desmadres... Hey, ya no quiero que haya desmadres, por favor".

Además de las palabras que si se logran escuchar durante la llamada, el General Sandoval afirma que Iván amenazó a las fuerzas militares y a sus familias, lo cual sí cumplieron, ya que el complejo habitacional militar si fueron atacados por criminales armados.

Fue durante la conferencia matutina de este miércoles que se dieron a concocer más detalles y videos sobre el operativo fallido que fue la captura de Ovidio Guzmán.