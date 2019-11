PAN y Antorcha campesina forman "(PAN)ocha" ¿será verdad?

México.- Desde hace unos minutos esta siendo tendencia #PANOCHA, muchos creen que se trata de algún tema sexual sin embargo al entrar te das cuenta que hablan de política, una supuesta alianza entre PAN y Antorcha Campesina.

La imagen se ha viralizado tan rápido que muchas ya comenzaron hacerle memes, pero pocos saben si esto es real.

#Panocha y en otras noticias nace una nueva alianza!!si !!cómo está leyendo,así se llama!!! pic.twitter.com/Ogo5uTEpWB — Evelin Estafania (@EvelinEstafania) November 14, 2019

La foto al parecer fue tomada de una captura de pantalla de una sesión ordinaria de la Cámara de Senadores cuando se debatían el nombramiento de Rosario Piedra como presidenta de la CNDH.

Sin embargo la imagen es falsa, alguien edito el video de la sesión y puso "PANOCHA" en la pancarta que aparece en la grabación que decía No al golpismo, no a la violencia en el senado, no a la ultraderecha".

te timaron, si no hubiera visto el video original ayer, me la creo, pero sí da risa tu #panocha. pic.twitter.com/YoMLTVJ2mR — Bombiux (@ivonneverde) November 13, 2019

A pesar de que fuera falsa ha saco muchas risas y dudas en usuarios de redes sociales.