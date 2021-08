¿Pa qué anduviste abriendo las piernas?: estalla profesor de Veracruz contra el aborto (video)

Veracruz.- El profesor de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana (UV), Mauricio Pavón Pavón, fue exhibido a través de redes sociales por sus propios alumnos luego que este hiciera polémicos comentarios homofóbicos y de rechazo al aborto.

El catedrático, con especialidad en Contaduría y Auditoria Gubernamental, desvió su clase para decirle a sus alumnos que, a su juicio, se le hace una “marranada” las relaciones entre personas del mismo sexo, sobre todo entre dos hombres.

En el video que evidencia a Pavón Pavón, se puede escuchar cómo despotrica contra la comunidad LGBTTTIQ a quienes tacha de ser producto de una “distorsión de la sexualidad”, pues sustentan sus relaciones afectivas con “marranadas” y “porquerías”.

Al considerar que sus alumnos eran mayores de edad, el profesor universitario pidió tiempo para hablar sobre la despenalización del aborto, la cual catalogó como una “masacre”, en donde las responsables son las mujeres que “abren las piernas” .

“Ahora alguien se embaraza y dice ‘tengo derecho a matarlo’. ¿Pa qué carajo te embarazaste? ¿pa qué anduviste abriendo las piernas? Te hubieras inyectado, te hubieras tomado tus pastillitas, si querías andar en esas barbaridades. Miren, estoy hablando con adultos, porque no me parece que, a algún ser, que no se puede defender, sea masacrado”.

Por su parte, la Universidad Veracruzana emitió un comunicado en donde condena las palabras de su profesor de la Facultad de Contaduría y Administración, señalando que se emprenderá una investigación y una posible sanción, solo si hay alguna queja universitaria formal de por medio.