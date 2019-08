Paciente del IMSS denuncia abandono en plena resonancia magnética

Una paciente del Hospital General Morelos del IMSS denunció que vivió los momentos más desesperantes de su vida, pues acudió al hospital a realizarse una resonancia magnética fue abandonada por el médico.

La mujer de 56 años denunció presuntos actos de negligencia médica en el hospital IMSS Morelos, luego de que el doctor que le iba a realizar la resonancia magnética la abandono en pleno proceso.

La adulta manifestó al medio El Diario que ella sufre de problemas en su columna vertebral desde 2005, por lo que sabe del procedimiento y que siempre había acudido al Hospital CIMA -hoy Ángeles-, pero las dos últimas ocasiones había acudido al Hospital General Morelos del IMSS en donde se llevó ‘este mal sabor de boca’.

La mujer indicó que todo estaba bien, el radiólogo Víctor la metió a la máquina de resonancia magnética y luego le indicó que permaneciera consciente y que no se durmiera. Luego de unos minutos, la paciente ya no escuchó los ruidos de la máquina y se percató que no había ningún doctor e incluso cuando ella se quedó sin vigilancia dentro del angosto espacio del túnel, citó El Diario.

“Soy claustrofóbica, y empecé a desesperarme. Como pude fui empujándome hacia adelante, hasta que agarré la orilla del aparato. Salí lastimada. Tuve que brincar para poder salir”, cuenta la mujer.

Cuando la mujer logro salir de la máquina de resonancia magnética lo único que quería era salir corriendo del hospital pero para su suerte la puerta estaba cerrada por lo que tuvo que permanecer encerrada otros 10 minutos.

“Estaba desesperada, me temblaban mis piernas, empecé a gritar. Cuando empecé a jalar la puerta para salir, llegó el doctor que lee las resonancias magnéticas”, señaló la paciente durante la entrevista.

La paciente indicó durante la entrevista telefónica que el departamento de Orientación y Quejas del hospital IMSS Morelos sólo le ofreció una disculpa y le indicaron que nunca había ocurrido un incidente similar al de ella. Sin embargo, la paciente buscará hacer responsable al doctor por la negligencia médica.

“Ya basta que todo se quede impune. Es una persona que tuvo muy poca ética profesional”, concluyó.