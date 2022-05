Padre de Debanhi Escobar condena filtración de autopsia: Exige despidos en la Fiscalía de Nuevo León

Nuevo León.- La noche de este jueves el señor Mario Escobar Salazar condenó que se filtraran los resultados de la segunda necropsia hecha a su hija, Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, cuyos restos fueron encontrados el 21 de abril en una cisterna del motel Nueva Castilla, en el municipio General Escobedo, Nuevo León.

Así lo hizo el docente mediante el video de nombre "12 DE MAYO 2022 FILTRACIONES 2DA AUTOPSIA", publicado en su cuenta de Youtube "Mario Escobar", donde reclamó "limpiar" la Fiscalía General de Justicia del Estado del personal que ha realizado filtraciones, además, pidió iniciar carpeta de investigación contra los periodistas que tuvieron acceso al expediente.

"Si el fiscal o el vicefiscal es la gente que está filtrando esa información quiero su cabeza, que se vayan y se larguen de aquí", expresó el padre de Debanhi Escobar.

En la misma grabación, exigió a la periodista Azucena Uresti declarar públicamente sobre una conversación de WhatsApp difundida en internet en la que habla sobre la chica que fuera estudiante de la UANL. Escobar Salazar dijo que la profesional le ha llamado decenas de veces.

"La regaste, dinos la verdad, exijo que te abran una carpeta de investigación, exijo a la gente de El País que también les abran una carpeta y a todos los involucrados que les abran una carpeta", dijo.

Uresti, comunicadora de Milenio, usó su cuenta verificada de Twitter "@azucenau" para afirmar que su trabajo se ha conducido con ética profesional, además, envió un mensaje a Mario Escobar.

"Acabo de ver el mensaje de Mario, padre de Debanhi. Al respecto solo apunto que nuestra cobertura ha sido veraz, crítica a la autoridad y apegada a los hechos y pueden revisarla. Mario, usted lo sabe. Seguiré trabajando bajo este compromiso siempre", publicó.

Hasta el momento El País no ha dado respuesta a alas declaraciones hechas por el padre de la joven asesinada en Nuevo León, al norte de México.

Recordemos que el diario antes mencionado dio a conocer que consiguió el expediente que contiene la autopsia realizada a Debanhi Escobar por petición de sus familiares, cuyos resultados serían usados para contrastar los de la Fiscalía de Nuevo León.

