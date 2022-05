Padre de Juan David, niño asesinado en Irapuato, peleará la custodia legal del hijo que le queda

Irapuato, Guanajuato.- En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, el ciudadano Juan Agustín Martínez, padre biológico del niño Juan David, de 11 años, quien fue asesinado por su padrastro un ex ministerial, anunció que peleará la custodia de su hijo menor Dylan Giovanni de seis años de edad, pues indicó, sabe que corre peligro.

“Está bien de salud, no pude hablar tanto con el niño, porque cuando yo los dejé tenía un año y a mí no me conoce, por eso se va a llevar un proceso diferente”, exclamó el padre de familia.

Fue el pasado 24 de mayo cuando se dio a conocer públicamente por la madre de Juan David, Reina Bonilla que su pareja sentimental había terminado con la vida del infante y que lo había sacado del domicilio en bolsas negras de basura. Ella confesó la situación para que la Fiscalía General de Guanajuato, procediera a detener al ex elemento de la Policía Municipal de Irapuato, activo al momento de perpetuar el homicidio.

Por lo que el padre de los hijos de Reina Bonilla, Juan Agustín mostró firme decisión de pelear la custodia del único hijo que le queda, Dylan Giovanni.

“Voy a proceder por lo civil para que se agilice esto, ahorita hay muchas cuestiones que están saliendo y primero tengo que ver a lo civil, el abogado me va a estar apoyando”, expresó Juan Agustín.

En el proceso legal que se llevará a cabo entre ambos padres de Dylan Giovanni, se revisarán asuntos familiares que ya se habían tratado de manera legal, volverán a analizarse para determinar la situación legal actual.

“Ella no permitía que los viera, ella me negaba y decía que andaba en Salamanca, Querétaro, andaba de turista pero nunca salió de Urbi”, manifestó Juan Martínez, padre de Juan David y Dylan Giovanni.

Te recomendamos leer:

La Fiscalía General de Guanajuato, realiza la evaluación psicológica de Dylan Giovanni a través de agentes especializados en derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Se analizará su estilo de vida. Es posible que Reina Bonilla también pelee la custodia legal del infante, declaró Juan Agustín.