Padre de Torreón lleva a su perrita a misa porque no le gusta estar sola

Coahuila.- En redes sociales ha circulado una fotografía de un padre con su perrita sentado en las piernas mientras él da la misa, esto sucedió en Torreón, Coahuila, y ha conmocionado a los usuarios, la perrita del religioso llegó a la ceremonia religiosa buscando al padre ya que está estresada por el cambio de parroquia.

Este hermoso hecho sucedió en la Parroquia de Todos los Santos y la imagen fue captada por los feligreses que acudieron a la misa, ante la situación el padre se disculpó con los asistentes y explicó que la perrita de raza chihuahua de nombre Paloma se salió de la casa parroquial a buscarlo.

La página de Defensoría Animalista dio a conocer que el padre se llama Gerardo Zatarain y cuando él estaba en misa la perrita llegó a buscarlo y se sentó en sus piernas donde estuvo tranquila, también señala que el cambio de parroquia ha hecho que la mascota este estresada y no se acostumbra a estar sola.

"¡¡Familia!! Estoy sorpendido de la foto y nota que está circulando en las redes, aclaro: Mi perrita, la Paloma, no está enferma ni viejita, está estresada (eso dije en mi misa), y se salió de la casa parroquial e inmediatamente me buscó, ya que tenemos pooco en esta parroquia y no se acostumbra a estar sola en este lugar solo.", escribió el sacerdote en su Facebook.

Muchos usuarios han comentado que el padre Gerardo Zatarain ama a los animales, ya que cuando los feligreses llegan con sus mascotas él deja que pasen para que no se queden a fuera con el riesgo de que les pase algo.

En su red social de Facebook el padre Zatarain ha recibido muchos comentarios con amor por cuidar de su perrita Paloma, y desearon que la perrita se adapte a su nuevo hogar.