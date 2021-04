Padre de niño muerto en Xcaret afirma que pidieron firmar "el perdón" a cambio del cuerpo

Quintana Roo.- El papá del Leonardo, un niño de 13 años muerto el pasado sábado 27 de marzo en el Parque Xenses de Grupo Xcaret, afirmó que autoridades de Quintana Roo le pidieron firmar un perdón a cambio de entregarle el cuerpo.

Como Debate te informó oportunamente, el menor de edad murió tras quedar atrapado en un succionador de basura del parque turístico ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo, a donde iba para salir de la rutina diaria.

Miguel Luna, papá del fallecido aseguró en entrevista con un popular medio nacional que un vicefiscal del estado sureño, de apellido Villareal, le condicionó lo antes dicho para darle a su hijo.

Explicó que accedió, pero si antes declaraba antes las autoridades correspondientes todo lo sucedido; la respuesta del vicefiscal, dijo, fue negativa. "Me dijeron que no, que si no firmaba no me daban a mi bebé".

Me hinqué ante la abogada y lloré para que me dieran el cuerpo de mi bebe“, narró.

El padre del pequeño Leonardo detalló que se encontraban en Xcaret porque habían superado el Covid-19. Dijo que fueron con todas las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud con la intención de festejar el logro.

Además, reiteró que su hijo perdió la vida por la negligencia del sitio turístico, ya que según le dijeron, el succionador de basura se encontraba abierto desde octubre a causa de que no instalaron una rejilla de protección.

Contó que antes el parque en Quintana Roo ya había registrado accidentes, pero nadie había muerto, "por eso no habían hecho nada”.

En otros temas, el señor Luna contó que las autoridades encargadas de Xcaret en ningún momento llamaron a los servicios de emergencia, ni al Ministerio Público, y que además, fue él mismo quien rescató sacó a su hijo ante la inacción del personal.